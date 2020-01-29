السعودية.. إيداع معاشات وبدل غلاء معيشة تجاوزت ملياري ريال للمستفيدين

الرياض- مباشر: أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، اليوم الأربعاء، مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر جمادى الآخرة في حسابات المستفيدين والمستفيدات، بإجمالي نحو 2.06 مليار ريال.

وقال وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي، إبراهيم بن يوسف المبارك، في بيان، إنه تم إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر جمادى الآخرة في حسابات المستفيدين والمستفيدات، والتي اشتملت على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء متضمنا بدل غلاء المعيشة.

وأضاف أن ذلك يأتي إنفاذا للأمر الملكي الكريم القاضي بإضافة بدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.

وأوضح أن المبالغ المودعة في حساباتهم بلغت 2.058 مليار ريال، منها 1.41 مليار ريال للمعاشات الضمانية، بينما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 193.2 مليون ريال، و102.99 مليون ريال لسداد جزء من فواتير الكهرباء بالإضافة إلى 346.92 مليون ريال بدل غلاء المعيشة.

ترشيحات:

الاتصالات السعودية توقع مذكرة للاستحواذ على حصة فودافون بوحدتها بمصر

الإمارات تسجل أول إصابة بفيروس كورونا

أبومازن: "صفعة القرن" ستمنح 30-40% من فلسطين لإسرائيل

رئيس فلسطين يعلن رفضه لصفقة القرن

تحويلات الوافدين بالسعودية تتراجع لـ33.47 مليار دولار في 2019