انخفاض أسعار الذهب عالمياً قبيل قرار الفيدرالي

مباشر: تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب تداعيات فيروس الصين على النمو الاقتصادي وقبيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ويواصل المعدن الأصفر الهبوط بعد أن انخفض بأكثر من 7 دولارات في جلسة أمس الثلاثاء وهو الهبوط الأول في 4 جلسات متتالية.

وكانت مكاسب المعدن الأصفر ملحوظة خلال الثلاث جلسات حتى تسوية تعاملات الإثنين الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أبعد المستثمرين عن المخاطرة لصالح الأصول الآمنة.

ويعتبر الذهب بمثابة ملاذ آمن في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والسياسي.

ويترقب المستثمرون الاجتماع الأول لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في العام الحالي، والذي يعلن نتائجه اليوم الأربعاء، وسط توقعات بالإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير ليظل عند مستوى يتراوح بين 1.5 بالمائة إلى 1.75 بالمائة.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض معدل الفائدة قبل القرار المرتقب للاحتياطي الفيدرالي من أجل منح الولايات المتحدة منافسة عادلة مع الدول الأخرى.

وتساهم معدلات الفائدة المنخفضة في تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن.

ومن المقرر صدور بيانات الميزان التجاري ومبيعات المنازل قيد الانتظار في الولايات المتحدة في وقت لاحق خلال اليوم.

وبحلول الساعة 8:17 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل/نيسان بنحو 0.1 بالمائة لتهبط إلى 1573.6 دولار للأوقية.

بينما استقر سعر التسليم الفوري للمعن النفيس عند مستوى 1567.97 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، استقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الخضراء أمام ست عملات رئيسية عند مستوى 98.062.