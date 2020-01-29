أخبار عاجلة

سوق الأسهم السعودية يتراجع 1.7% خلال يناير..وسط انخفاض بالسيولة -
إنفوجرافيك.. احتياطيات السعودية الأجنبية في آخر 10 سنوات -
بريطانيا تخرج اليوم من الاتحاد الأوروبي -
مساء dmc - حلقة الخميس مع (رامي رضوان) 30/1/2020 - الحلقة الكاملة -
مساء dmc - فضائح السفير القطري في نيبال.. فساد مالي وتورط في جرائم اتجار بالبشر -
البنتاغون: نحتاج إلى صواريخ باتريوت في العراق ونعمل مع بغداد على نشرها -
البحرية الروسية تتسلم أضخم كاسحة ألغام بلاستيكية في العالم -
وليد صلاح الدين: محمد الصباحي لاعب أسوان بنسبة كبيرة سينتقل للاتحاد السكندري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

انخفاض أسعار الذهب عالمياً قبيل قرار الفيدرالي

Google+ Print
انخفاض أسعار الذهب عالمياً قبيل قرار الفيدرالي انخفاض أسعار الذهب عالمياً قبيل قرار الفيدرالي

مباشر: تراجعت الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب تداعيات فيروس الصين على النمو الاقتصادي وقبيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ويواصل المعدن الأصفر الهبوط بعد أن انخفض بأكثر من 7 دولارات في جلسة أمس الثلاثاء وهو الهبوط الأول في 4 جلسات متتالية.

وكانت مكاسب  المعدن الأصفر ملحوظة خلال الثلاث جلسات حتى تسوية تعاملات الإثنين الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أبعد المستثمرين عن المخاطرة لصالح الأصول الآمنة.

ويعتبر الذهب بمثابة ملاذ آمن في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والسياسي.

ويترقب المستثمرون الاجتماع الأول لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في العام الحالي، والذي يعلن نتائجه اليوم الأربعاء، وسط توقعات بالإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير ليظل عند مستوى يتراوح بين 1.5 بالمائة إلى 1.75 بالمائة.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد لخفض معدل الفائدة قبل القرار المرتقب للاحتياطي الفيدرالي من أجل منح الولايات المتحدة منافسة عادلة مع الدول الأخرى.

وتساهم معدلات الفائدة المنخفضة في تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن.

ومن المقرر صدور بيانات الميزان التجاري ومبيعات المنازل قيد الانتظار في الولايات المتحدة في وقت لاحق خلال اليوم.

وبحلول الساعة 8:17 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل/نيسان بنحو 0.1 بالمائة لتهبط إلى 1573.6 دولار للأوقية.

بينما استقر سعر التسليم الفوري للمعن النفيس عند مستوى 1567.97 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، استقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الخضراء أمام ست عملات رئيسية عند مستوى 98.062.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
صديق «بيبي».. ماذا قدّم ترامب لإسرائيل منذ توليه الرئاسة؟

صديق «بيبي».. ماذا قدّم ترامب لإسرائيل منذ توليه الرئاسة؟

بوتين يبحث مع نتنياهو خطة ترامب للسلام

بوتين يبحث مع نتنياهو خطة ترامب للسلام

بضربة واحدة أنقذنا ترامب من 4 حروب عالمية

بضربة واحدة أنقذنا ترامب من 4 حروب عالمية

عميل سابق لسي اي ايه يكشف عن تدبير ترامب لعمليات سرية في إيران!

عميل سابق لسي اي ايه يكشف عن تدبير ترامب لعمليات سرية في إيران!