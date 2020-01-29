تباين أداء الأسهم الأوروبية بالمستهل مع استمرار مخاوف فيروس الصين

مباشر: تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، وسط مخاوف انتشار فيروس الكورونا، وبالتزامن مع ترقب قرار الاجتماع الفيدرالي.

وأعلنت السلطات الصحية الصينية وفاة 132 شخص وإصابة 5974 شخصاً في الصين وهو ما تجاوز عدد المصابين بفيروس سارس في عامي 2002 و2003، مع ارتفاع معدل الأشخاص المصابة في الدول الأخرى.

ويترقب المستثمرون قرار الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم مع توقعات بتثبيت معدل الفائدة ليظل عند مستوى يتراوح بين 1.5 بالمائة إلى 1.75 بالمائة.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض معدل الفائدة أمس الثلاثاء، قائلاً: "ينبغي على الفيدرالي أن يكون ذكياً ويخفض معدلات الفائدة لجعلها تنافسية مع الدول الأخرى".

كما شهدت الأسواق العالمية خاصة الأسيوية تدفقات خارجة بنسبة 1.5 تريليون دولار لقيمة سوق الأسهم خلال أسبوع واحد فقط.

وبالعودة الى أوروبا، كشفت بيانات اقتصادية ارتفاع أسعار الواردات في المانيا بنسبة 0.2 بالمائة في ديسمبر/كانون الأول على أساس شهري وفقاً لتوقعات المحللين.

ومن المقرر الإعلان عن بيانات المعروض نقدي والقروض الخاصة في منطقة اليورو في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 8:19 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.1 بالمائة مسجلاً 417.97 نقطة، كما صعد المؤشر البريطاني "فوتسي" بنسبة مماثلة 0.1 ليصل إلى 7491.2 نقطة.

في حين انخفض مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.1 بالمائة ليسجل 5918.5 نقطة، كما تراجع المؤشر الألماني "داكس" هامشياً بنسبة 0.07 بالمائة مسجلاً 13313.8 نقطة.

وخلال نفس الفترة، تراجع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.2 بالمائة ليسجل 1.1003 دولار.