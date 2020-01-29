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أسعار النفط ترتفع مع ترقب بيانات المخزونات الأمريكية

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أسعار النفط ترتفع مع ترقب بيانات المخزونات الأمريكية أسعار النفط ترتفع مع ترقب بيانات المخزونات الأمريكية

مباشر: تواصل النفط الصعود خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع تعافي الأسواق العالمية ووسط ترقب بيانات مخزونات النفط الأمريكية ومراقبة مستجدات فيروس الصين الجديد "كورونا". 

وجاء الارتفاع في أسعار النفط مدعوماً بتقارير صحفية تشير إلى أن منظمة أنتاج النفط "أوبك" وحلفاءها قد يمددون تخفيضات الإنتاج وسط المخاوف المتزايدة بشأن تفشي فيروس "كورونا" سريع الانتشار والذي قد يؤثر على الطلب بالسلب.

ويقوم المستثمرون في الوقت الحالي بتقييم معدل الخسائر الاقتصادية التي دامت لخمسة أيام متتالية بسبب انتشار الفيروس.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي الأولية أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة تراجعت في الأسبوع المنتهي في 24 يناير/كانون الثاني بنحو 4.27 مليون برميل مقابل التوقعات البالغة زيادة بنحو 482 ألف برميل.

ومن المقرر أن لتصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأرقام الرسمية  بشأن المخزونات في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 8:44 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس/آذار بنحو 0.9 بالمائة لتصل إلى مستوى 60.05 دولار للبرميل.

بينما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر مارس/آذار بنحو 1 بالمائة لترتفع إلى 54.0 دولار للبرميل.

وكان الخام الأمريكي ارتفع للمرة الأولى في 6 جلسات خلال تعاملات أمس الثلاثاء مع تعافي الأسواق العالمية.

مباشر (اقتصاد)

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