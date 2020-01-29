الملك سلمان يؤكد وقوف السعودية إلى جانب الشعب الفلسطيني وخياراته

الرياض – مباشر: أجرى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً بالرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عقب إعلان الرئيس الأمريكي خطته حول السلام بالشرق الأوسط والمعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن".

وأكد خادم الحرمين الشريفين، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية، موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني منذ عهد الملك عبدالعزيز حتى اليوم، ووقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها لخياراته وما يحقق آماله وتطلعاته.

ومن جهته، عبر الرئيس الفلسطيني عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين على حرصه واهتمامه بالقضية الفلسطينية، وللمملكة العربية السعودية على مواقفها الثابتة والداعمة تجاه فلسطين وشعبها.

وعقد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، مؤتمراً صحفياً مساء الثلاثاء، للإعلان عن خطته لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، والمعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن"، وتضمنت الخطة أن تظل القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.

وأعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عن رفض خطة الرئيس الأمريكي، لإحلال السلام في الشرق الأوسط، والمعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن".

وحذر وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني من التبعات الخطيرة لأي إجراءات أُحادية إسرائيلية تستهدف فرض حقائق جديدة على الأرض، مثل ضم الأراضي وتوسعة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وانتهاك المقدسات في القدس.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، إن تحقيق السلام العادل والدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين مرهونٌ بإرادة الطرفين وليس بإرادة طرف دون الآخر، مبيناً أن خطة السلام التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي تعكس رؤية أمريكيةً غير ملزمة، مؤكداً أن تحقيق السلام لا يكون بشرعنة الاحتلال.

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