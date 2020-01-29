أخبار عاجلة

سوق الأسهم السعودية يتراجع 1.7% خلال يناير..وسط انخفاض بالسيولة -
إنفوجرافيك.. احتياطيات السعودية الأجنبية في آخر 10 سنوات -
بريطانيا تخرج اليوم من الاتحاد الأوروبي -
مساء dmc - حلقة الخميس مع (رامي رضوان) 30/1/2020 - الحلقة الكاملة -
مساء dmc - فضائح السفير القطري في نيبال.. فساد مالي وتورط في جرائم اتجار بالبشر -
البنتاغون: نحتاج إلى صواريخ باتريوت في العراق ونعمل مع بغداد على نشرها -
البحرية الروسية تتسلم أضخم كاسحة ألغام بلاستيكية في العالم -
وليد صلاح الدين: محمد الصباحي لاعب أسوان بنسبة كبيرة سينتقل للاتحاد السكندري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

"تداول": صفقة خاصة على "سافكو" عند أعلى مستوياته خلال الجلسة

Google+ Print
"تداول": صفقة خاصة على "سافكو" عند أعلى مستوياته خلال الجلسة "تداول": صفقة خاصة على "سافكو" عند أعلى مستوياته خلال الجلسة

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم "تداول"، اليوم الأربعاء، تنفيذ صفقة خاصة على شركة الأسمدة العربية السعودية "سافكو"، عند أعلى مستوى له خلال الجلسة.

ووفقاً لبيانات "تداول"، بلغت قيمة الصفقة 1.73 مليون ريال، من خلال 23.1 ألف سهم، وتم تنفيذ الصفقة عند سعر 75 ريالاً.

وتم تداول "سافكو" خلال جلسة الأربعاء، بين مستويات 75 ريالاً، و74.40 ريال، وهو أعلى وأدنى سعر، حتى هذه اللحظات، على التوالي.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها من خلال اتفاق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بما يتوافق مع ضوابط (تداول)، ولوائح هيئة السوق المالية.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات، بينما تؤثر بكميات وقيم التداول

ترشيحات:

السوق السعودي يعاود ارتفاعه بالمستهل.. و"سابك" يقلص المكاسب

توقعات بإتمام استحواذ الاتصالات السعودية على حصة بـ"فودافون مصر"..يونيو المقبل

"الأهلي" يصعد بأرباحه 19% في 2019 لارتفاع دخل العمليات

"كهرباء السعودية" تهبط بأرباحها 19.5% في عام 2019

الاتصالات السعودية توقع مذكرة للاستحواذ على حصة فودافون بوحدتها بمصر

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
سوق الأسهم السعودية يتراجع 1.7% خلال يناير..وسط انخفاض بالسيولة

سوق الأسهم السعودية يتراجع 1.7% خلال يناير..وسط انخفاض بالسيولة

إنفوجرافيك.. احتياطيات السعودية الأجنبية في آخر 10 سنوات

إنفوجرافيك.. احتياطيات السعودية الأجنبية في آخر 10 سنوات

مساء dmc - الرئيس السيسي يوجه باتخاذ إجراءات إعادة المصريين الراغبين في العودة من الصين

مساء dmc - الرئيس السيسي يوجه باتخاذ إجراءات إعادة المصريين الراغبين في العودة من الصين

ستاد مصر - الأستديو التحليلي لمباريات الخميس 30 يناير 2020 - الحلقة الكاملة

ستاد مصر - الأستديو التحليلي لمباريات الخميس 30 يناير 2020 - الحلقة الكاملة