"تداول": صفقة خاصة على "سافكو" عند أعلى مستوياته خلال الجلسة

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، تنفيذ صفقة خاصة على شركة الأسمدة العربية السعودية "سافكو"، عند أعلى مستوى له خلال الجلسة.

ووفقاً لبيانات "تداول"، بلغت قيمة الصفقة 1.73 مليون ريال، من خلال 23.1 ألف سهم، وتم تنفيذ الصفقة عند سعر 75 ريالاً.

وتم تداول "سافكو" خلال جلسة الأربعاء، بين مستويات 75 ريالاً، و74.40 ريال، وهو أعلى وأدنى سعر، حتى هذه اللحظات، على التوالي.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها من خلال اتفاق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بما يتوافق مع ضوابط (تداول)، ولوائح هيئة السوق المالية.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات، بينما تؤثر بكميات وقيم التداول.

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