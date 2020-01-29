ارتفاع الأسهم اليابانية بالختام لأول مرة في 3 جلسات

مباشر: صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، وسط ترقب تطورات تفشي فيروس "كورونا"، وذلك بعد موجة بيعية دامت لمدة يومين متتالين.

وأثارت المخاوف المتعلقة بفيروس الصين الجديد "كورونا" سريع الانتشار قلق المستثمرين كما أحبطت رغبتهم بالمخاطرة، مما أدى إلى خسائر فادحة في سوق الأسهم اليابانية خلال الجلسات السابقة.

ويترقب المستثمرون ما إذا كانت المخاوف الناجمة عن تفشي الفيروس يمكنها أن تحد من النمو الاقتصادي العالمي أم لا، مع حقيقة أن ارتفاع البورصة اليابانية اليوم قد يكون مجرد تعافي فني.

وارتفع عدد ضحايا الفيروس إلى 132 حالة وفاة مع ظهور 1500 حالة جديدة مصابة، مما زاد الضغط على بكين للسيطرة على المرض حيث قال مسؤولون أمريكيون إن البيت الأبيض يفكر في تعليق جميع الرحلات الجوية إلى البلاد.

وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر نيكي الياباني بنحو 0.7 بالمائة أو ما يعادل 163 نقطة ليصل إلى 23379.4 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً بنحو 0.4 بالمائة مسجلاً 1699.9 نقطة.

وبحلول الساعة 7:34 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الين الياباني أمام الدولار الأمريكي هامشياً بنحو 0.07 بالمائة ليصل إلى 109.07 ين.