وزارة الخارجية: السعودية تدعم الجهود للوصول لحل عادل للقضية الفلسطينية

الرياض - مباشر: أكدت المملكة العربية السعودية دعمها لكافة الجهود الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها، إنها اطلعت على إعلان الإدارة الأمريكية عن خطتها للسلام بعنوان "رؤية السلام والازدهار ومستقبل أكثر إشراقاً"، وفي ضوء ما تم الإعلان عنه فإن المملكة تجدد التأكيد على دعمها لكافة الجهود الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وأضافت الخارجية، أن المملكة بذلت منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وحتى العهد الحالي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود جهوداً كبيرة رائدة في نصرة الشعب الفلسطيني، والوقوف إلى جانبه في كافة المحافل الدولية لنيل حقوقه المشروعة.

ولفتت الخارجية، إلى أن من بين الجهود تقديمها لمبادرة السلام العربية عام 2002، والتي أكدت المبادرة بوضوح، أن الحل العسكري للنزاع لم يحقق السلام أو الأمن لأي من الأطراف، وأن السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي.

وأشارت الخارجية، إلى أن المملكة تقدر الجهود التي تقوم بها إدارة "ترامب" لتطوير خطة شاملة للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتشجع البدء في مفاوضات مباشرة للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية، ومعالجة أي خلافات حول أي من جوانب الخطة من خلال المفاوضات؛ وذلك من أجل الدفع بعملية السلام قدما للوصول إلى اتفاق يحقق للشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة.

وعقد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، مؤتمراً صحفياً مساء الثلاثاء، للإعلان عن خطته لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، والمعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن".

وتضمنت خطة الرئيس الأمريكي أن تظل القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.

وأعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عن رفض خطة الرئيس الأمريكي، لإحلال السلام في الشرق الأوسط، والمعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن".

وحذر وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني من التبعات الخطيرة لأي إجراءات أُحادية إسرائيلية تستهدف فرض حقائق جديدة على الأرض، مثل ضم الأراضي وتوسعة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وانتهاك المقدسات في القدس.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، إن تحقيق السلام العادل والدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين مرهونٌ بإرادة الطرفين وليس بإرادة طرف دون الآخر، مبينا أن خطة السلام التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي تعكس رؤية أمريكيةً غير ملزمة، مؤكدا أن تحقيق السلام لا يكون بشرعنة الاحتلال.

ترشيحات:

الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية ترتفع لـ499.5 مليار دولار بنهاية 2019

الاحتياطي العام للحكومة السعودية يتراجع 4% بنهاية 2019

تحويلات الوافدين بالسعودية تتراجع لـ33.47 مليار دولار في 2019

موجودات مؤسسة النقد السعودي ترتفع 13 مليار ريال بنهاية ديسمبر

8 قرارات لمجلس الوزراء السعودي باجتماعه برئاسة الملك سلمان

السعودية: "أوبك+" ستتخذ إجراءات لاستقرار أسواق النفط جراء تأثير "كورونا"

وزير الصناعة السعودي: مشروع المسح الجيولوجي بمراحله الأخيرة للترسية

الرئيس التنفيذي لـ"نيوم": الإعلان عن المخطط العام للمشروع خلال شهرين

وزير العمل: 7 آلاف ريال متوسط أجور السعوديين بمهن المحاسبة

وزير النقل: السعودية نفذت أكبر مشروع نقل حديدي بالمنطقة