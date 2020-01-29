السوق السعودي يعاود ارتفاعه بالمستهل.. و"سابك" يقلص المكاسب

الرياض ـ مباشر: شهد سوق الأسهم السعودية "تداول" أداءً إيجابياً، في مستهل جلسة اليوم الأربعاء؛ ليعاود مكاسبه، بعد 6 جلسات من التراجع، وخالف "سابك" الاتجاه ليقلص مكاسب السوق.

وارتفع المؤشر العام للسوق "تاسي" بنسبة 0.5 بالمائة بحلول الساعة 10:35 بتوقيت السعودية، بمكاسب بلغت 40.63 نقطة، صعد بها إلى مستوى 8,206.71 نقطة.

وبلغت كمية التداول، حتى هذه اللحظات 23.68 مليون سهم، بلغت قيمتها 626.73 مليون ريال من خلال 24.73 ألف صفقة.

وشملت المكاسب 17 قطاعاً بـ"تداول"، تصدرها قطاع المرافق العامة بارتفاع نسبته 1.8 بالمائة، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.14 بالمائة، وحل قطاع الاتصالات ثالثاً بارتفاع نسبته 0.99 بالمائة.

وجاءت بقية القطاعات، باللون الأحمر، بصدارة قطاع الأدوية، الذي هبط 0.7 بالمائة، وهبط قطاعا المواد الأساسية والطاقة 0.48 بالمائة، و0.16 بالمائة على التوالي.

وتصدر "متلايف" الأسهم الرابحة بارتفاع نسبته 5.84 بالمائة، تلاه "بتروكيم" بنحو 3.47 بالمائة، وحل "الأهلي" بالمركز الثالث بارتفاع نسبته 3.2 بالمائة.

وفي المقابل، سجل سهم "سابك" أعلى الخسائر، بعد هبوطه 2.25 بالمائة، تزامناً مع إعلان الشركة عن صافي خسائر للربع الرابع من 2019.

وعلى مستوى السوق الموازي، فقد سجل ارتفاعاً نسبته 0.2 بالمائة، مضيفاً 14.4 نقطة إلى رصيده، صعد بها إلى مستوى 7,097.73 نقطة.

وتصدر "بحر العرب" المكاسب بارتفاع نسبته 3 بالمائة، واقتصرت الخسائر على سهم "الصمعاني" الذي هبط 0.32 بالمائة.

وأنهى المؤشر العام للسوق السعودي تعاملات مس الثلاثاء، على تراجع لليوم السادس على التوالي، بفعل هبوط قطاع البنوك والمواد الأساسية.

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