6 فبراير.. صندوق "مُلكية ريت" يصرف التوزيعات النقدية للربع الرابع

الرياض – مباشر: قالت شركة مُلكيّة للاستثمار، إنه سيتم توزيع الأرباح المعلن عنها لمالكي وحدات صندوق مُلكيّة عقارات الخليج ريت للربع الرابع من عام 2019 ابتداءً من يوم الخميس الموافق 6 فبراير/ شباط 2020.

وأضافت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الأربعاء، أن عملية التوزيعات تتم عن طريق البنك السعودي الفرنسي، عن طريق التحويل المباشر إلى حساباتهم البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية.

ونوهت الشركة، على أنه بالنسبة لمالكي الوحدات الذين لم يتسلَّموا التوزيعات السابقة عليهم مراجعة أي فرع من فروع البنك السعودي الفرنسي لتسلم تلك التوزيعات.

وأعلنت ملكية ريت، في 16 يناير/ كانون الثاني الجاري، توزيع أرباح نقدية عن الربع الرابع من عام 2019 بقيمة 10.2 مليون ريال، لنحو 60 مليون وحدة، بواقع 0.17 ريال للوحدة.

وأنهى الصندوق تعاملات الثلاثاء على ارتفاع نسبته 0.94 بالمائة، لمستوى 9.69 ريال للوحدة.

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