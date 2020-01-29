توقعات بإتمام استحواذ الاتصالات السعودية على حصة بـ"فودافون مصر"..يونيو المقبل

القاهرة - مباشر: قالت مجموعة فودافون العالمية، إنه من المتوقع إتمام صفقة بيع حصتها البالغة 55 بالمائة في فودافون مصر لشركة الاتصالات السعودية في نهاية يونيو 2020.

وأعلنت مجموعة فودافون العالمية والشركة السعودية للاتصالات ( STC)، عن توقيعهما مذكرة تفاهم لبيع محتمل لحصة فودافون العالمية البالغة 55 بالمائة في فودافون مصر إلى شركة الاتصالات السعودية، بحسب بيان اليوم الأربعاء.

وتوصل الطرفان إلى اتفاق على بيع كامل أسهم شركة فودافون العالمية في شركة فودافون مصر بقيمة تقرب من 2.392 مليار دولار.

وتعتزم فودافون العالمية والشركة السعودية للاتصالات حال الانتهاء من الصفقة الدخول في اتفاقية شراكة طويلة الأجل في السوق المصري تشمل العديد من الفوائد المتبادلة أهمها الاستمرار في استخدام علامة فودافون التجارية، واتفاقيات التجوال المتميزة، والاستفادة من الأسعار واتفاقيات المشتريات المركزية لشركة فودافون العالمية، ومجموعة من الخدمات الأخرى.

تضمن هذه الاتفاقية لفودافون مصر الاستمرار في تقديم منتجات وحلول تكنولوجية مبتكرة لعملائها في قطاعي الشركات والأفراد.

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