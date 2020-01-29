"كهرباء السعودية" تهبط بأرباحها 19.5% في عام 2019

الرياض - مباشر: كشفت البيانات المالية الشركة السعودية للكهرباء خلال عام 2019 تراجع صافي الأرباح بنسبة 19.46 بالمائة، مقارنة بالعام 2018.

ووفقاً لبيانات الشركة على "تداول" اليوم الأربعاء، تراجع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة إلى 1.42 مليار ريال، بالعام الماضي، مقابل نحو 1.76 مليار ريال للعام السابق.

وأوضحت الشركة أن تراجع صافي الأرباح السنوية يعود إلى انخفاض مبيعات الطاقة الكهربائية، نتيجة ترشيد الاستهلاك، إلى جانب ارتفاع مصاريف استهلاك الأصول الثابتة وأعباء التمويل.

وأشارت إلى أنه في المقابل، ارتفعت البنود الأخرى لإيرادات التشغيل، وارتفعت الايرادات التشغيلية الأخرى، نتيجة اقرار وتفعيل حساب الموازنة لقطاع الكهرباء عن العام المالي 2019م.

وأعلنت الشركة، اليوم الأربعاء، عن تلقيها موافقة من وزارة المالية بتفعيل الخطوة الأولى لحساب الموازنة لقطاع الكهرباء بدءاً من العام المالي 2019.

وعلى مستوى الربع الرابع من 2019، أظهرت حسابات "مباشر"، تراجع صافي الخسائر إلى 564 مليون ريال، مقابل نحو3.8 مليار ريال للربع المماثل من 2018.

وتراجعت أرباح الشركة خلال الربع الثالث من العام 2019 نحو 45.6 بالمائة، إلى 2.68 مليار ريال، مقابل 4.9 مليار ريال للربع المماثل من العام 2018.

كما تراجعت أرباح الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، إلى 1.98 مليار ريال، مقابل 5.56 مليار ريال للفترة نفسها من العام السابق، بتراجع نسبته 64.4 بالمائة.

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