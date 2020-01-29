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الاتصالات السعودية توقع مذكرة للاستحواذ على حصة فودافون بوحدتها بمصر

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الاتصالات السعودية توقع مذكرة للاستحواذ على حصة فودافون بوحدتها بمصر الاتصالات السعودية توقع مذكرة للاستحواذ على حصة فودافون بوحدتها بمصر

الرياض - مباشر: أعلنت شركة الاتصالات "إس تي سي"، عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع فودافون، للاستحواذ على حصتها في شركة فودافون ، والبالغة 55 بالمائة.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الأربعاء، أن القيمة المبدئية لشراء حصة فودافون في مصر تبلغ 2.39 مليار دولار (8.97 مليار ريال سعودي)، بعد تقييم كامل شركة فودافون مصر بنحو 4.35 مليار دولار أمريكي.

وأكدت الشركة أنه سيتم تحديد المقابل المالي النهائي للصفقة عند التوقيع على الاتفاقيات النهائية.

وبينت أنه سيتم العمل بهذه المذكرة لمدة 75 يوماً، بدءاً من تاريخ توقيعها، الذي تم اليوم الأربعاء، وهي قابلة للتمديد بموافقة الطرفين.

وأكدت الاتصالات السعودية أن عملية الاستحواذ المحتملة، متوافقة مع استراتيجيتها التوسعية.

وأشارت إلى أن فودافون ستعمل مع الشركة بشكل حصري بخصوص عملية الاستحواذ المحتملة وذلك ابتداءً من تاريخ الفحص النافي للجهالة.

كما نوهت بأنه لم يتم إبرام أي اتفاقية ملزمة بين الشركة وفودافون بخصوص عملية الاستحواذ المحتملة، وسوف يكون أي اتفاق ملزم لتنفيذ عملية الاستحواذ، خاضعاً لموافقة الطرفين.

وأكدت الشركة، أنه سيتم خلال الفترة القادمة القيام بأعمال الفحص النافي للجهالة بكافة جوانبه ومفاوضة الاتفاقات النهائية.

كما بينت أن مذكرة التفاهم لا تتضمن أي أطراف ذات علاقة.

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