فيسبوك تطلق ميزة “النشاط خارج فيسبوك” المثيرة لجميع المستخدمين

قالت شركة فيسبوك اليوم الثلاثاء: إن ميزة (مسح سجل التصفح) أصبحت متاحة لمستخدمي الشبكة الاجتماعي في جميع أنحاء العالم، ويأتي ذلك بعد إطلاقها على نطاق محدود منذ أكثر من 5 أشهر.

وكانت فيسبوك – التي تمتلك أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم – قد أعلنت في 20 آب/أغسطس الماضي عن إطلاق الميزة التي تضر بالشركة نفسها من حيث قدرتها على استهداف المستخدمين بالإعلانات، وجاء ذلك الإطلاق بعد تأجيل استمر لنحو سنة ونصف.

وجاء الإعلان عن إطلاق الميزة لجميع مستخدمي الشبكة الاجتماعي في تدوينة نشرها مؤسس فيسبوك ورئيسها التنفيذي (مارك زوكربيرج)، وهو من كشف عن الميزة أول مرة في شهر أيار/ مايو 2018، وقال وقتئذ: إن الشركة تعمل على بناء ميزة تسمى (مسح السجل)، وتتيح للمستخدمين الاطلاع على التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي تفاعلوا معها، ومسح تلك المعلومات من حساباتهم.

وعند إطلاق الميزة العام الماضي، قالت الشركة في تدوينة: “تتوفر العديد من التطبيقات ومواقع الويب مجانًا لأنها تعتمد على الإعلانات. وللوصول إلى الناس الذين يُرجح أنهم متهمون بما تبيعه الشركات، تعمل تلك الشركات (ومن بينها فيسبوك) على مشاركة البيانات الخاصة بتفاعلات الناس على مواقعها الإلكترونية مع منصات الإعلانات، والخدمات الأخرى”.

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وأضافت فيسبوك: “هذا هو أساس معظم الإنترنت، ولكن بالنظر إلى أن الشخص المتوسط ممن يملك هاتفًا ذكيًا فيه أكثر من 80 تطبيقًا، ويستخدم 40 منها شهريًا، فقد يكون من الصعب على الناس تعقب كل من يملك معلومات عنهم، وفيما تُستخدم”.

ولمساعدة المستخدمين على حل هذه المشكلة، تأتي ميزة (النشاط خارج فيسبوك) Off-Facebook Activity. وهي تسمح للمستخدمين برؤية ملخص عن جميع التطبيقات، ومواقع الويب التي ترسل لفيسبوك معلومات عن نشاطهم، مع إمكانية مسح تلك المعلومات من حساباتهم إن رغبوا في ذلك.

أما عن آلية عمل الميزة الجديدة، فقد ضربت فيسبوك لذلك مثالًا بموقع إلكتروني للملابس يريد أن يعرض على فيسبوك إعلانات للناس المهتمين بالأسلوب الجديد للأحذية، فترسل المواقع الإلكترونية والتطبيقات التي تشارك المعلومات مع فيسبوك معلومات قائلةً إن شخصًا ما على أحد الأجهزة نظر إلى تلك الأحذية. وفي حال كانت معلومات الجهاز تتوافق مع حساب ذلك الشخص على فيسبوك، فإن الشبكة الاجتماعية تعرض عليه الإعلانات الخاصة بتلك الأحذية.

وتتيح ميزة (النشاط خارج فيسبوك) للمستخدمين رؤية، والتحكم بالبيانات التي تشاركها التطبيقات والمواقع الإلكترونية الأخرى مع فيسبوك، ويمكن للمستخدمين إزالة تلك المعلومات وفك ارتباطها مع فيسبوك، بالإضافة إلى القدرة على منع فيسبوك من الوصول إلى جميع الأنشطة التي يقومون بها خارج الشبكة.

يُشار إلى أن الميزة كانت متاحةً خلال الأشهر الماضية في ثلاث دول: إيرلندا، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا. ومن خلالها تزيل فيسبوك – في حال مسح المستخدم نشاطه خارج فيسبوك – جميع المعلومات الخاصة به من البيانات التي ترسلها التطبيقات والمواقع الإلكتروني إلى فيسبوك، التي تقول إنها لن تعرف بعد ذلك المواقع التي يزورها أو ماذا يفعل فيها، كما أنها لن تستخدم أي بيانات قام المستخدم بفك ارتباط فيسبوك عنها في استهدافه بالإعلانات عليها، أو إنستاجرام، أو مسنجر.