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السعودية للكهرباء تتلقى موافقة بتفعيل حساب الموازنة لعام 2019

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السعودية للكهرباء تتلقى موافقة بتفعيل حساب الموازنة لعام 2019 السعودية للكهرباء تتلقى موافقة بتفعيل حساب الموازنة لعام 2019

الرياض- مباشر: أعلنت الشركة للكهرباء عن تلقيها موافقة من وزارة المالية بتفعيل الخطوة الأولى لحساب الموازنة لقطاع الكهرباء بدءاً من العام المالي 2019.

وأوضحت الشركة في بيان لـ"تداول" اليوم الأربعاء أنه تم تحديد الإيرادات التشغيلية المستهدفة للشركة للعام المالي 2019 بنحو 65.04 مليار ريال.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يكون لهذا القرار أثر مالي إيجابي على النتائج المالية السنوية للشركة لعام 2019 وذلك بارتفاع تقديري للإيرادات التشغيلية في عام 2019 بحوالي 1.1 مليار ريال.

وبينت أن إقرار حساب الموازنة  يأتي في اطار إصلاحات تنظيمية لقطاع الكهرباء، لضمان استدامة وكفاءة قطاع الكهرباء في المملكة العربية السعودية ووفقاً لرؤية المملكة 2030.

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