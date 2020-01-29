"الأهلي" يصعد بأرباحه 19% في 2019 لارتفاع دخل العمليات

الرياض ـ مباشر: سجل البنك الأهلي التجاري ارتفاعا بصافي الأرباح بلغت نسبته 18.84 بالمائة خلال عام 2019، مقارنة بالعام السابق، بعد ارتفاع أرباح الربع الرابع نحو 25.3 بالمائة.

وكشفت البيانات المالية للبنك على "تداول" اليوم الأربعاء، ارتفاع صافي الربح إلى 11.4 مليار ريال، بالعام الماضي، مقابل نحو 9.59مليار ريال لعام 2018.

وأوضح البنك، أن ارتفاع صافي الأرباح يعود إلى زيادة إجمالي دخل العمليات، نتيجة ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة، ودخل الاستثمارات، إلى جانب انخفاض مصاريف العمليات الأخرى.

وأشار إلى أنه في المقابل انخفضت رسوم الخدمات المصرفية والدخل من تحويل عملات أجنبية.

وعلى مستوى الربع الرابع من 2019، كشفت حسابات "مباشر" ارتفاع صافي الأرباح إلى نحو 3.39 مليار ريال، مقابل حوالي 2.7 مليار ريال للربع الرابع من 2018.

وكان البنك قد صعد بأرباح 20.3 بالمائة خلال الربع الثالث من 2019، إلى 2.55 مليار ريال، مقابل 2.12 مليار ريال للربع المماثل من العام 2018.

وارتفعت أرباح البنك خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، إلى 8.01 مليار ريال، مقابل 6.89 مليار ريال خلال نفس الفترة من 2018.

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