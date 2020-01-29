الإمارات تسجل أول إصابة بفيروس كورونا

أبوظبي - مباشر: أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات اليوم الأربعاء عن تشخيص حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لأشخاص من عائلة واحدة قادمين من مدينة ووهان في جمهورية الصين الشعبية.

وأضافت وزارة الصحة ووقاية المجتمع - في بيانها اليوم - أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة وتحت الملاحظة الطبية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وأكدت الوزارة أنها بالتنسيق مع الهيئات الصحية والجهات المعنية في الدولة اتخذت الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة وفقاً للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وأن الوضع الصحي العام لا يدعو للقلق.

كما أكدت الوزارة أن النظام الصحي في الدولة يعمل بكفاءة عالية، وأن الوزارة تتابع الوضع عن كثب بما يضمن صحة وسلامة الجميع.

وفي آخر بيان رسمي قالت سلطات الصحة الصينية، إن عدد الوفيات داخل البلاد من فيروس "كورونا" ارتفع إلى 106 أشخاص بنهاية الاثنين الموافق 27 يناير/كانون الثاني الجاري بسبب الفيروس.

وأوضح المسؤولون أن هناك حوالي 4515 شخصاً آخرين تعرضوا للإصابة بالفيروس المميت، من بينهم 60 شخصاً تم عزلهم.

ويتزايد عدد الوفيات والمصابين بالفيروس بشكل سريع، حيث زاد عدد المتوفين بنحو 25 شخصاً في غضون 24 ساعة فقط كما أن عدد المصابين ارتفع للضعف تقريباً.