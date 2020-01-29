أخبار عاجلة

سوق الأسهم السعودية يتراجع 1.7% خلال يناير..وسط انخفاض بالسيولة -
إنفوجرافيك.. احتياطيات السعودية الأجنبية في آخر 10 سنوات -
بريطانيا تخرج اليوم من الاتحاد الأوروبي -
مساء dmc - فضائح السفير القطري في نيبال.. فساد مالي وتورط في جرائم اتجار بالبشر -
البنتاغون: نحتاج إلى صواريخ باتريوت في العراق ونعمل مع بغداد على نشرها -
البحرية الروسية تتسلم أضخم كاسحة ألغام بلاستيكية في العالم -
ملعب أون | لقاء مع سعيد لطفي محلل الناشئين | الخميس 30 يناير 2020| الحلقة الكاملة -
وليد صلاح الدين: محمد الصباحي لاعب أسوان بنسبة كبيرة سينتقل للاتحاد السكندري -
ايساف يغني شعبي اغنية كذا لون.. ويتحدث عن موقف عصام كاريكا اللى مش هاينساه | وشوشة -
لقاءات مع بعض لاعبي التنس ورأيهم في تطبيق تقنية عين الصقر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الإمارات تسجل أول إصابة بفيروس كورونا

Google+ Print
الإمارات تسجل أول إصابة بفيروس كورونا الإمارات تسجل أول إصابة بفيروس كورونا

أبوظبي - مباشر: أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات اليوم الأربعاء عن تشخيص حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لأشخاص من عائلة واحدة قادمين من مدينة ووهان في جمهورية الصين الشعبية.

وأضافت وزارة الصحة ووقاية المجتمع - في بيانها اليوم - أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة وتحت الملاحظة الطبية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وأكدت الوزارة أنها بالتنسيق مع الهيئات الصحية والجهات المعنية في الدولة اتخذت الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة وفقاً للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وأن الوضع الصحي العام لا يدعو للقلق.

كما أكدت الوزارة أن النظام الصحي في الدولة يعمل بكفاءة عالية، وأن الوزارة تتابع الوضع عن كثب بما يضمن صحة وسلامة الجميع.

وفي آخر بيان رسمي قالت سلطات الصحة الصينية، إن عدد الوفيات داخل البلاد من فيروس "كورونا" ارتفع إلى 106 أشخاص بنهاية  الاثنين الموافق 27 يناير/كانون الثاني الجاري بسبب الفيروس.

وأوضح المسؤولون أن هناك حوالي 4515 شخصاً آخرين تعرضوا للإصابة بالفيروس المميت، من بينهم 60 شخصاً تم عزلهم.

ويتزايد عدد الوفيات والمصابين بالفيروس بشكل سريع، حيث زاد عدد المتوفين بنحو 25 شخصاً في غضون 24 ساعة فقط كما أن عدد المصابين ارتفع للضعف تقريباً.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
سوق الأسهم السعودية يتراجع 1.7% خلال يناير..وسط انخفاض بالسيولة

سوق الأسهم السعودية يتراجع 1.7% خلال يناير..وسط انخفاض بالسيولة

إنفوجرافيك.. احتياطيات السعودية الأجنبية في آخر 10 سنوات

إنفوجرافيك.. احتياطيات السعودية الأجنبية في آخر 10 سنوات

تفاقم أزمة "كورونا" وبيانات النمو الأمريكية محور الأسواق العالمية اليوم

تفاقم أزمة "كورونا" وبيانات النمو الأمريكية محور الأسواق العالمية اليوم

أرباح "أمازون" ترتفع بأكثر من التقديرات مع قفزة 21% للمبيعات

أرباح "أمازون" ترتفع بأكثر من التقديرات مع قفزة 21% للمبيعات