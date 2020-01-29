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"سابك" تقلص أرباحها 74% بـ2019..بعد تحول سلبي في الربع الرابع

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"سابك" تقلص أرباحها 74% بـ2019..بعد تحول سلبي في الربع الرابع "سابك" تقلص أرباحها 74% بـ2019..بعد تحول سلبي في الربع الرابع

الرياض - مباشر: كشفت البيانات المالية الشركة للصناعات الأساسية "سابك" خلال عام 2019 تراجع صافي الأرباح بنسبة 73.84 بالمائة، مقارنة بالعام 2018.

ووفقاً لبيانات الشركة على "تداول" اليوم الأربعاء، تراجع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة إلى 5.63 مليار ريال، بالعام الماضي، مقابل نحو 21.52 مليار ريال للعام السابق.

وعزت الشركة تراجع صافي الأرباح في عام 2019، إلى انخفاض متوسط بيع المنتجات بالإضافة لتسجيل مخصص انخفاض بقيمة آلات ومعدات شركة ابن رشد بقيمة 2.8 مليار ريال، بلغت حصة سابك منها 1.3 مليار ريال، وفي قيمة الاستثمار بشركة (Clariant AG) بقيمة 1.5 مليار ريال.

وعلى مستوى الربع الرابع من 2019، أظهرت بيانات الشركة، تسجيل صافي خسائر بلغ 720 مليون ريال، مقابل أرباح صافية بلغت 3.22 مليار ريال للربع المماثل من 2018.

وأوضحت الشركة، أن خسائر الربع الرابع تعود انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات، بالإضافة لتسجيل مخصص انخفاض بقيمة آلات ومعدات شركة ابن رشد بقيمة 2.8 مليار ريال بلغت حصة سابك منها 1.3 مليار ريال.

وتراجعت أرباح الشركة خلال الربع الثالث من 2019، نحو 86.4 بالمائة، إلى 834 مليون ريال، مقابل 6.1 مليار ريال، للربع الثالث من العام 2018.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "سابك"، يوسف البنيان، في تعليقه على نتائج الشركة بالربع الثالث، إن تراجع أسعار البتروكيماويات، نتيجة تباطؤ النمو بالاقتصاد العالمي، أدى لزيادة المعروض من المنتجات الرئيسة للشركة.

وتوقع البنيان أن يستمر المردود السلبي لزيادة المعروض على أسعار منتجات "سابك"، وهوامشها، ونتائجها المالية بالربع الأخير من العام الحالي، وقد يمتد إلى عام 2020.

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