تعافي الأسهم ونتائج أعمال آبل محور الأسواق العالمية اليوم

مباشر-أحمد شوقي: رغم استمرار مخاوف فيروس "كورونا" تمكنت أسواق الأسهم من التعافي بعد موجة بيعية بالأمس لتكون أبرز الأحداث العالمية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بالإضافة إلى نتائج أعمال قوية لشركة "آبل".

ولا يزال عدد الضحايا والمصابين جراء "كورونا" في تزايد، حيث أعلنت الصين ارتفاع عدد الوفيات إلى 106 أشخاص بالإضافة إلى أكثر من 4515 مصاباً.

ومع القلق بشأن "كورونا" فقد أغنى 15 شخصاً في العالم أكثر من 23 مليار دولار من ثروتهم في يوم واحد.

كما تراجعت قيمة الأسهم العالمية بنحو 1.5 تريليون دولار في الوقت الذي كانت فيه أسعار السلع الأكثر تضرراً.

فيما تترقب الأسواق قرار الاحتياطي الفيدرالي غداً الأربعاء مع توقعات بتثبيت معدل الفائدة في حين دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البنك المركزي لخفضها.

كما أعلنت شركة "آبل" تحقيقها أرباح وإيرادات قياسية في الربع المالي الأول من 2020 كما زادت مبيعات أجهزة الآيفون بنحو 8 بالمائة.

تعافي سوق الأسهم

ارتفعت الأسهم الأمريكية عند إغلاق تداولات اليوم حيث ربح "داو جونز" أكثر من 180 نقطة ليسجل الصعود الأول في 6 جلسات متتالية.

وفي بيانات اقتصادية ارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري بأكثر من توقعات المحللين، كما صعدت طلبيات السلع الأمريكية المعمرة خلال الشهر الماضي.

في حين تسارع نمو أسعار المنازل في الولايات المتحدة بأكثر من التقديرات خلال نوفمبر/تشرين الثاني.

كما ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية عند الإغلاق بقيادة قطاع الاتصالات ومع ترقب عملية البريكست.

وفي سياق منفصل، فشلت 6 بنوك بمنطقة اليورو تفشل في تلبية متطلبات رأس المال للبنك المركزي الأوروبي.

في حين لم تتمكن الأسهم الآسيوية من التخلص من مخاوف "كورونا" حيث تراجعت أسهم كوريا الجنوبية بنحو 3 بالمائة كما هبط "نيكي" الياباني عند الإغلاق.

تعافي النفط وخسائر الذهب

تمكنت أسعار النفط من التعافي عند التسوية لأول مرة في 6 جلسات متتالية مع تعافي الأسواق العالمية بعد الخسائر التي ضربته بسبب مخاوف تضرر الطلب من فيروس "كورونا".

لأول مرة في 4 جلسات متتالية سجل سعر الذهب خسائر عند تسوية جلسة اليوم رغم استمرار مخاوف فيروس الصين.

وساهمت مكاسب الدولار والأسهم الأمريكية في تراجع تجاوز 7 دولارات للمعدن الأصفر.