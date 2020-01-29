مبيعات أجهزة آيفون ترتفع 8% متجاوزةً التقديرات

مباشر: ارتفعت عوائد مبيعات أجهزة آيفون من "آبل" بنحو 8 بالمائة خلال الربع المالي الأول من العام الجاري بدعم قوة الطلب على الأجهزة الجديدة.

وقالت الشركة في تقرير نتائج الأعمال الصادر اليوم الثلاثاء، إن قيمة مبيعاتها من آيفون ارتفعت إلى 55.95 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقابل 51.98 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام 2019.

وكانت توقعات المحللين تُشير إلى أن مبيعات آبل من أجهزة آيفون ستبلغ قيمتها 51.38 مليار دولار خلال نفس الفترة.

وجاءت المبيعات القوية بدعم تزايد الطلب على جهازي "آيفون 11" و"آيفون11 برو".

أما مبيعات أجهزة "ماك" فقد تراجعت إلى 7.16 مليار دولار خلال الربع المالي الأول من 2020، مقارنة بـ 7.41 مليار دولار بنفس الفترة من العام السابق.

كما تراجعت مبيعات أجهزة آيباد إلى 5.97 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2020، مقابل 6.72 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق له.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة ارتفاع الأرباح والإيرادات بأكثر من التقديرات خلال الربع المالي الأول من العام الجاري.

وبنهاية جلسة اليوم، ارتفع سهم آبل بنحو 2.8 بالمائة ليصل إلى مستوى 317.69 دولار، ارتفع بأكثر من 2 في تعاملات ما بعد الجلسة.