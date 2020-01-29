"آبل" تحقق أرباحاً قياسية بأكثر من التوقعات

مباشر: استطاعت أرباح وإيرادات شركة "آبل" تجاوز توقعات المحللين ليسجلا أعلى مستوى على الإطلاق خلال الربع المالي الأول من 2020 بدعم عوائد الخدمات.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة الأمريكية الصادرة، اليوم الثلاثاء، أنها حققت صافي أرباح بقيمة 22.23 مليار دولار وهو مستوى قياسي (4.99 دولار للسهم)خلال الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر/كانون الأول الماضي مقارنة مع 19.96 مليار دولار ( دولار للسهم) خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن نصيب السهم من الأرباح سوف يسجل 4.55 دولار للسهم خلال نفس الفترة.

وكشفت صانعة الآيفون عن ارتفاع الإيرادات إلى 91.81 مليار دولار عند مستوى قياسي مرتفع خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقابل 84.31 مليار دولار في نفس الفترة المقارنة من العام السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن إيرادات الشركة الأمريكية سوف تصل إلى 88.50 مليار دولار.

وارتفعت إيرادات الخدمات مثل آيكلاود وخدمة بث الفيديو بنحو 17 بالمائة إلى 12.7 مليار دولار خلال الربع المالي الأول من 2020 مقارنة مع 10.87 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأغلق سهم "آبل" جلسة اليوم الثلاثاء على ارتفاع بنحو 2.8 بالمائة كما صعد ارتفع بأكثر من 2 بالمائة في تعاملات ما بعد الجلسة.