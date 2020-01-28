محدث.. "داو جونز" يرتفع 180 نقطة ليحقق أول مكاسب بـ6جلسات

مباشر: صعدت مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، ليربح "داو جونز" أكثر من 180 نقطة بعد الموجة البيعية التي تعرضت لها "وول ستريت" بالأمس مع مخاوف فيروس الصين.

وارتفعت أسهم قطاعي التكنولوجيا والمالية بأكثر من 2 بالمائة لكل منهما ليكونا أكبر الرابحين في "وول ستريت"، كما قاد سهما "جولدمان ساكس" و"آبل" المؤشر الصناعي للصعود الأول في 6 جلسات.

ولايزال المستثمرون يراقبون عن كثب التطورات المتعلقة بفيروس "كورونا" مع تزايد عدد الوفيات إلى 106 شخصاً في الصين.

ويأتي ارتفاع "وول ستريت" اليوم بعد خسائر قوية بلغت 450 نقطة للمؤشر الصناعي "داو جونز" في نهاية جلسة الأمس، وهي أكبر هبوط يومي منذ أكتوبر/تشرين الأول.

وتستمر الشركات الأمريكية في الإفصاح عن أدائها المالي في الربع الأخير من العام الماضي.

فيما طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخفض معدل الفائدة وذلك قبل القرار المرتقب غداً الأربعاء من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وبالنسبة للبيانات الاقتصادية، فقد ارتفعت طلبيات السلع الأمريكية المعمرة في الشهر الماضي بأكثر من التقديرات، كما صعدت أسعار المنازل في 20 مدينة في الولايات المتحدة بنحو 2.6 بالمائة لتتجاوز التوقعات.

وعند إغلاق الجلسة، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنحو 0.7 بالمائة ليصل إلى مستوى 28722 نقطة رابحاً 187 نقطة.

كما ارتفع "ستاندرد آند بورز" بنسبة 1.1 بالمائة مسجلاً 3279 نقطة، وصعد "ناسداك" بنحو 1.4 بالمائة عند مستوى 9269 نقطة.

وبحلول الساعة 9:05 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر المؤشر الرئيسي للدولار الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 97.995.