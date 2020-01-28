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الدين العام الأمريكي قد يتجاوز 31 تريليون دولار في 2030

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الدين العام الأمريكي قد يتجاوز 31 تريليون دولار في 2030 الدين العام الأمريكي قد يتجاوز 31 تريليون دولار في 2030

مباشر: توقع مكتب الموازنة في الكونجرس الأمريكي أن يرتفع الدين الوطني للولايات المتحدة لأكثر من 31 تريليون دولار بحلول 2030.

وقال مكتب الموازنة بالكوجرس في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع ارتفاع الدين العام بالولايات المتحدة إلى 31.4 تريليون دولار في نهاية عام 2030 أي ما يعادل 98 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، ليكون الأعلى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وأضاف التقرير أن الفجوة بين المصروفات والإيرادات ستستمر في الاتساع في ظل السياسات الحالية لتصل إلى 180 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050 ليكون أعلى مستوى على الإطلاق.

وتوقع الكونجرس عجزًا في الموازنة الأمريكية بأكثر من تريليون دولار في العام المالي 2020، كما يرى أنمتوسط العجز سيبلغ 1.3 تريليون دولار سنوياً خلال العقد المقبل.

ومن جهة أخرى، يتوقع مكتب الموازنة في الكونجرس أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنحو 2.2 بالمائة خلال العام الجاري.

وأوضح التقرير: "نتوقع أن يظل الإنفاق الاستهلاكي قوياً مدفوعًا بارتفاع الأجور وثروة الأسر، كما نتوقع أن ترتفع استثمارات الشركات مع تراجع عدد من العوامل التي أثرت عليها في العام الماضي".

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية يتوقع مكتب الموازنة أن يبقي الفيدرالي معدلات الفائدة ثابتة حتى أواخر عام 2021.

مباشر (اقتصاد)

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