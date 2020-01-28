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محدث.. النفط يرتفع عند التسوية لأول مرة في 6 جلسات

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محدث.. النفط يرتفع عند التسوية لأول مرة في 6 جلسات محدث.. النفط يرتفع عند التسوية لأول مرة في 6 جلسات

مباشر: ارتفعت  النفط لأول مرة في 6 جلسات متتالية عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تعافي الأسواق العالمية وسط ترقب مستجدات فيروس "كورونا".

واكتسبت أسعار الخام الدعم من انتعاش أسهم "وول ستريت" وتقارير صحفية تشير إلى أن أوبك وحلفاءها قد يعمقون حفض الإنتاج وسط مخاوف من أن فيروس "كورونا" قد يؤثر على الطلب.

وحذرت الولايات المتحدة من السفر إلى الصين، حيث ارتفع عدد الوفيات بسبب انتشار فيروس الصين "كورونا" إلى أكثر من 100 شخص وفاة وإصابة 4515 آخرون.

وتعرض أسعار الخام لخسائر قوية في الجلسات الماضية مع شعور مستثمري النفط بالقلق من تحذيرات السفر والقيود الأخرى وأيّ تأثير كبير على النمو في ثاني أكبر بالعالم، كونه سيؤدي إلى تقلص الطلب على النفط وسط وفرة المعروض.

وتحاول منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" التقليل من تداعيات على الفيروس، في حين قالت ، أمس الاثنين، إن المجموعة قد تستجيب لأيّ تغييرات في الطلب على الخام..

ومن المقرر إعلان بيانات أولية من معهد البترول الأمريكي بشأن مخزونات النفط في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم على أن تصدر الأرقام الرسمية من قبل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية غداً الأربعاء.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر مارس/آذار بنحو 0.6 بالمائة مسجلاً 53.48 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 7:50 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس/آذار بنحو 0.3 بالمائة ليصعد إلى 59.48 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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