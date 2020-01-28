أبومازن: "صفعة القرن" ستمنح 30-40% من فلسطين لإسرائيل

مباشر: وصف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، خطة نظيرة الأمريكي دونالد ترامب لإحلال السلام بمنطقة الشرق الأوسط بـ"صفعة العصر".

وقال محمود عباس في بث تليفزيوني، اليوم الثلاثاء: "هذه صفعة العصر سنعيدها صفعات في المستقبل".

وتابع عباس: "لم نجد شيئاً جديداً فيما سمعناه من ترامب قبل سنتين، لم يتغير موقفنا، وبعد أن سمعنا هذا الهراء نقول ألف مرة لا لا لا لصفعة العصر، ونعتبر هذه الصفقة هي النهاية التي كان يقصدون الوصول إليها من وعد بلفور".

وقال عباس، إن "القدس ليست للبيع"، مشيراً إلى أن المؤامرة لن تمر والشعب الفلسطيني سيرفضها.

وأكمل: "كشفوا عن وجههم وحقيقتهم وعادوا إلى البداية حيث عام 1917، ليطبقوا كل ما أرادوا في عام 2020 هذه هي صفقة العصر التي تستند إلى وعد بلفور الذي صنعته أمريكا وبريطانيا أمريكا هي التي صاغت وعد بلفور بالاتفاق مع بريطانيا يجب علينا أن نفهم الحقائق كما هي".

وأكد الرئيس محمود عباس، أن وعد بلفور أسسته أمريكا وبدأت تطبقه الآن، وبعض الناس تمر عليه لعبة أن اللوبي الصهيوني يسيطر على أمريكا وأن الإدارة الأمريكية تسير بموجب سياسته، هذا هراء السياسة الأمريكية هي التي تسأجرهم لتعمل حسب مصالحها الصفقة التي عرضوها".

وصرح: "أول القصيدة كفر، القدس عاصمة إسرائيل، كل ما قالوه يعكس سياسة إسرائيل سيأخذون 30 إلى 40 في المئة لإسرائيل، نحن رفضنا هذه الصفقة منذ البداية وكان رأينا صحيحا هناك البعض لديهم ضمير ممن يقرأون الوقائع كما هي، هناك الاتحاد الأوروبي الذي يقضي حل الدولتين على أساس شرعية دولية وهذا كلام جميل، ومحكمة العدل الأوروبية".

ترشيحات