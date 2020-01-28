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قبل القرار المنتظر.. ترامب يدعو الفيدرالي لخفض الفائدة

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مباشر: دعا الرئيس الأمريكي دونالد لخفض معدل الفائدة قبل القرار المرتقب للاحتياطي الفيدرالي من أجل منح الولايات المتحدة منافسة عادلة مع الدول الأخري.

ويترقب المستثمرون قرار الاحتياطي الفيدرالي غداً الأربعاء مع توقعات واسعة بعدم تحريك معدل الفائدة ليظل عند مستوى يتراوح بين 1.5 بالمائة إلى 1.75 بالمائة.

وقال الرئيس الأمريكي في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "ينبغي على الاحتياطي الفيدرالي أن يكون ذكياً ويخفض معدلات الفائدة لجعلها تنافسية مع الدول الأخرى التي تدفع أقل بكثير مقارنة بنا".

وكثيراً ما دعا ترامب الفيدرالي إلى خفض معدلات الفائدة الأمريكية للصفر أو أقل حتى تنناسب مع الفائدة السالبة في منطقة اليورو.

وخفض الفيدرالي معدل الفائدة 3 مرات في العام الجاري بينما يرى الرئيس الأمريكي إلى أن المركزي يتحرك ببطء نحو التيسير النقدي.

وتابع ترامب: "يجب أن نركز على سداد وإعادة تمويل الديون، لا يوجد تقريبًا أي تضخم - هذا هو الوقت".

وارتفع الدين الوطني تحت قيادة ترامب إلى 23.2 تريليون دولار، فيما بلغ عجز الموازنة الأمريكية أكثر من تريليون دولار في عام 2019.

مباشر (اقتصاد)

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