رئيس فلسطين يعلن رفضه لصفقة القرن

مباشر: أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الثلاثاء، عن رفض خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لإحلال السلام في الشرق الأوسط، والمعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن".

وأوضح الرئيس محمود عباس، في بث تليفزيزني: "النصر حليفاً لشعبنا البطل الذي قدم تضحيات، نرفض قرار ترامب، وأؤكد أن حقوقهم مصانة ولن يفرط فيها أحد".

وتابع، أنه يشيد بأحرار العالم على ثباتهم وتمسكهم بدعم حقوق فلسطين المشروعة، مضيفاً "

أتوجه لكل فلسطيني لتوحيد الصفوف وتعميق روابط الوحدة وإعطاء الأولوية لإنهاء الاحتلال لإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف".

وأكد، أن الدولة ستبدأ في اتخاذ إجراءات تغيير الدور الوظيفي للسلطة الوطنية الفلسطينية، منوهاً "لن نركع ولن نستلم ونحن مثابرين قابضين على الجمر وشامخين في وجه الاحتلال صفقات ومؤامرات العصر إلى فشل وزوال ولن تخلق حقا أو تنشئ التزاماً".

وأكمل: "سنواجه المخططات التصفوية بدعم من أحرار العالم وسنسقط الاحتلال الفاشي، ولأبي عمار والدرة دماؤكم لن تذهب هدرا".

وصرح رئيس الولايات المتحدة أن رؤيته لخطة السلام في الشرق الأوسط تتكون من 8 صفحات، مشيراً إلى أنه متخصص في عقد الصفقات.

وألمح ترامب، إلى أن التقى بالرئيس عباس في البيت الأبيض لصياغة سلام بين الطرفين، متابعاً كل الإدارات المتعاقبة في الولايات المتحدة منذ جونسون حاولت وأخفقت، لكني لم انتخب لأحقق أشياء صغيرة أو تفادي المشكلات الكبيرة".

وقال دونالد ترامب، خلال المؤتمر، إن الشعب الفلسطيني يستحق حياة أفضل وفرصة لتحقيق إمكانياته، وفقاً لبث مباشرلـ"سكاي نيوز".

وأشار ترامب، إلى أن خطته تتضمن أن تظل القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.

وتابع ترامب: "سنقدم اتفاقاً تاريخياً لفلسطين بعد 70 عاماً وهذه الفرصة الأخيرة لهم".

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