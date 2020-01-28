نتنياهو يكشف ملامح صفقة القرن.. ويصف ترامب بـ"أعظم صديق لبلاده"

مباشر: أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أن اتفاق السلام الجديد، أو ما يُعرف بـ"صفقة القرن"، يقضي بأن تكون القدس "عاصمة غير مقسمة" لدولة إسرائيل.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، بحضور الرئيس الأمريكي ترامب، اليوم الثلاثاء، إن ذلك يعني إبقاء الوضع كما هو عليه الآن، وتحكم إسرائيل في المعابد الدينية، بما في ذلك معبد الهيكل، مع فتحها للجميع.

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "سعينا لإحقاق السلام مع فلسطين والدول العربية، لكن ذلك لم يتحقق، وواجهنا عدة إخفاقات"، مضيفا: "هذا الاتفاق يقدم للفلسطينيين الكرامة والأمن، والعلاقات مع الدول العربية، لأنه اتفاق يتعاطى مع الأسباب الجذرية للنزاع".

وأوضح نتنياهو، أنه وفقا لبنود "صفقة القرن"، سيعترف الفلسطينيون بإسرائيل كدولة لليهود، مع مطالبة "حماس" بالتوقف عن عملياتها، ونزع السلاح من غزة.

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "طالما تمنى الفلسطينيون أن تكون لهم حياة أفضل، وهذه الخطة تحقق للفلسطينيين مستقبلا أفضل، وستقدم مسارا لدولة المستقبل الفلسطينية".

واستطرد نتنياهو: "صحيح أن ذلك سيأخذ وقتا طويلا من الفلسطينيين، لكن إذا استعد الفلسطينيون لخوض هذا المسار، وعقد السلام، والتزموا بكل شروطه، ستكون إسرائيل مستعدة للتفاوض بشكل مباشر وفوري مع فلسطين".

وأكد، اعتزام إسرائيل على إبقاء السلام بصرف النظر عن قرارات فلسطين.

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "آمل أن يكون الفلسطينيون مقتنعين بهذه الخطة، لأنها نابعة من أشخاص لديهم رؤية عميقة، وأنا سأغتنم هذه الفرصة لتغيير التاريخ، وأعرف أنه ستكون هناك معارضة ونقد لاذع، لكنها فرصة القرن وصفقة القرن، وإسرائيل لن تفوت هذه الفرصة".

وجه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على صداقته القوية مع إسرائيل.

وقال موجها حديثه لـ"ترامب": "اعترفتم بسيادة إسرائيل على القدس والجولان، وكذلك بأن تكون إسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها".

وأكمل نتنياهو حديثه للرئيس الأمريكي: "البعض يصف إسرائيل بالأراضي المحتلة، ولكنك فندت هذه الكذبة الكبرى، وتعترف بالسيادة الكاملة لإسرائيل على أراضيها، وهذا يوم تاريخي يذكرنا بيوم في عام 1948، حينما اعترف الرئيس الأمريكي ترومان بالدولة الإسرائيلية".

وأكد نتنياهو، أن "ترامب" قدم مسارا واقعيا للسلام المنشود، قائلا له: "لست متفاجئًا بذلك، فأنت أعظم صديق لإسرائيل في البيت الأبيض، وصحيح أننا كان لدينا أصدقاء مميزون ولكنك تجاوزتهم".

ونشر رئيس الولايات المتحدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم ، خريطة رؤية السلام لحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.

وفي إطار عرض خطّته تطرّق ترامب خلال المؤتمر، إلى عاصمة لدولة فلسطينية في القدس الشرقية، واقترح تجميد البناء الإسرائيلي لأربع سنوات في المنطقة المقترحة للدولة الفلسطينية، وقال إنه وجّه رسالة للرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن خطة السلام.

وقال الرئيس الأميركي إن "الفلسطينيين يعيشون في الفقر والعنف، ويتم استغلالهم من قبل من يسعون لاستخدامهم كبيادق لنشر الإرهاب والتطرف".

ووصف ترامب خطّته بأنه "فرصة تاريخية" للفلسطينيين لكي يحصلوا على دولة مستقلة، مضيفا "قد تكون هذه آخر فرصة يحصلون عليها".

وذكر دونالد ترامب خلال المؤتمر، اليوم، إن الشعب الفلسطيني يستحق حياة أفضل وفرصة لتحقيق إمكانياته.

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