محدث.. الذهب يتراجع لأول مرة بـ4 جلسات مع مكاسب الأسهم

مباشر: انخفضت أسعار الذهب بأكثر من 7 دولارات عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، ليكون الهبوط الأول في 4 جلسات متتالية مع مكاسب الدولار والأسهم الأمريكية وترقب اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وكان المعدن الأصفر شهد مكاسب ملحوظة خلال آخر 3 جلسات، بسبب انتشار فيروس كورونا الذي دفع السلطات إلى فرض قيود على السفر وتمديد عطلة السنة القمرية الجديدة.

ويعتبر الذهب بمثابة استثمار آمن في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والسياسي.

ومع ذلك، تعرضت أسعار المعدن النفيس إلى ضغوط تتراجع من أعلى مستوى في 7 سنوات بسبب ارتفاع الدولار ومكاسب قوية للأسهم الأمريكية خلال الجلسة.

ويترقب المستثمرون الاجتماع الأول لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في العام الحالي، والذي ينطلق اليوم الثلاثاء ويعلن نتائجه غداً وسط توقعات بالإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير.

وتساهم معدلات الفائدة المنخفضة في تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات، فيما تسارع نمو أسعار المنازل الأمريكية خلال نوفمبر/تشرين الثاني.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم فبراير/شباط بنحو 0.5 بالمائة أو ما يعادل 7.60 دولار عند مستوى 1569.80 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 6:50 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر التسليم الفوري لمعدن الذهب بنحو 0.7 بالمائة وهو ما يعادل 11.17 دولار ليهبط إلى 1570.89 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يتبع أداء الورقة الخضراء أمام ست عملات رئيسية بنسبة 0.1 بالمائة عند مستوى 98.053.