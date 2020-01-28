ترامب ينشر خريطة مقترحة ضمن ما يسمى بـ"صفقة القرن"

مباشر: نشر رئيس الولايات المتحدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الثلاثاء، خريطة رؤية السلام لحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.

وصرح دونالد ترامب، خلال مؤتمر لإعلان رؤيته في ما يعرف إعلامياً بصفقة القرن: "وأكد أن هذه هي المرة الأولى التي تجيز فيها إسرائيل نشر خريطة مقترحة لخطة السلام الإسرائيلية الفلسطينية".

وأوضح، أن خطته تنص على أن "القدس ستبقى عاصمة غير مجزأة لإسرائيل".

وقال ترامب على "تويتر": "سأقف دائمًا مع دولة إسرائيل والشعب اليهودي، أنا أؤيد بشدة سلامتهم وأمنهم وحقهم في العيش داخل وطنهم التاريخي. حان وقت السلام!".

ويشار، إلى أن ترامب نشر تغريدته يشأن الخريطة المقترحة بثلاث لغات ( العربية والعبرية والإنجليزية".

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