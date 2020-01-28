كيف يمكنك تفعيل الوضع الداكن في واتساب على نظام أندرويد؟

كانت ميزة (الوضع الداكن) Dark Mode أحد أكثر الميزات المطلوبة في تطبيق واتساب على مدار العامين الماضيين، وقد أصبحت متاحة أخيرًا على نظام التشغيل (أندرويد) Android.

كانت الطريقة الوحيدة للحصول على الوضع الداكن على تطبيق واتساب هي استخدام تطبيقات الطرف الثالث وغيرها من الحيل المشابهة التي تعمل فقط على إصدار الويب الخاص بالتطبيق مثل تثبيت إضافة على متصفحك كنا ذكرنا سابقًا.

يمكنك الآن تفعيل (الوضع الداكن) يدويًا على واتساب، أو جعل التطبيق يطابق سمة النظام تلقائيًا إذا كان هاتفك يعمل بنظام التشغيل أندرويد 10؛ حيث إن أحدث إصدار من نظام التشغيل يدعم ميزة الوضع الداكن على مستوى النظام.

إليك كيفية تفعيل الوضع المظلم في واتساب على نظام أندرويد:

انتقل إلى تطبيق واتساب على هاتفك.

اضغط على أيقونة النقاط الثلاثة الموجودة في أعلى يمين الشاشة، ثم اضغط على (الإعدادات) Settings.

اضغط على خيار (الدردشات) Chats.

اضغط على خيار (سمة) Theme. ثم في المربع الحواري الذي سيظهر لك حدد Dark. وبمجرد الانتهاء يجب أن تشاهد تبديل الواجهة إلى سمة مظلمة.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

يبدو الوضع الداكن جيدًا بشكل خاص على تطبيق واتساب، حيث تم تصميمه لتقليل سطوع الشاشة من خلال استبدال الخلفية ذات الألوان الفاتحة وفقاعات الرسائل بألوان أغمق، ما يجعل الأمر أسهل على العينين، كما يُسهل الوضع الداكن التعامل مع التطبيق في ظروف الإضاءة المنخفضة، ويساعد في تقليل استنزاف التطبيق لبطارية الهاتف أيضًا.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الميزة تعمل فقط من خلال أحدث إصدار تجريبي للتطبيق (الإصدار رقم2.2.20.13) والذي يتوفر بالفعل على متجر (جوجل بلاي) Google Play.

إليك حل مؤقت لمستخدمي الإصدار الرسمي من التطبيق:

أحد الأسباب الرئيسية التي قد تشجع على تجربة الوضع الداكن في واتساب؛ هو إطالة عمر البطارية، ولحسن الحظ هناك طريقة تساعدك في حتى تصبح الميزة متاحة في الإصدار الرسمي التطبيق خلال الأسابيع القادمة.

انتقل إلى تطبيق واتساب على هاتفك.

اضغط على أيقونة النقاط الثلاثة الموجودة في أعلى يمين الشاشة، ثم اضغط على (الإعدادات) Settings.

اضغط على خيار (الدرشات) Chats.

اضغط على خيار Wallpaper، ثم اضغط على خيار (لون صلب) Solid color. حيث يمكنك اختيار اللون الأسود أو الرمادي

بالرغم من أن هذا الخيار لن يغير هذا لون فقاعات الرسائل والقوائم وعناصر الواجهة الأخرى، إلا أن التقارير تشير إلى أن البكسلات السوداء تستنزف طاقة أقل بكثير من الألوان الأخرى.