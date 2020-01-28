محدث.. الدولار الأمريكي يصعد عالمياً بعد بيانات اقتصادية

مباشر: عزز الدولار الأمريكي ارتفاعه مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد بيانات اقتصادية ومع ترقب نتائج اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال الشهر الماضي، كما تسارع نمو أسعار المنازل الأمريكية بأكثر من التقديرات.

كما ارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من التقديرات خلال الشهر الجاري.

ويترقب المستثمرون عقد أول اجتماع للمركزي الأمريكي في العام الجاري، والذي يستمر لمدة يومين على أن تعلن النتائج غداً وسط توقعات بتثبيت معدلات الفائدة عند نطاقها الحالي الذي يتراوح بين 1.5 إلى 1.75 بالمائة.

فيما يراقب المستثمرون تطورات "كورونا" حيث أدى انتشار فيروس الصين لزيادة عدد الوفيات إلى 106 أشخاص وارتفاع المصابين إلى أكثر من 4 آلاف شخص.

وبحلول الساعة 6:25 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر الدولار الأمريكي أمام اليورو عند 1.1013 دولار، فيما ارتفع أمام العملة اليابانية بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 109.11 ين.

في حين ارتفعت الورقة الخضراء أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.4 بالمائة لتهبط العملة البريطانية إلى 1.3001 دولار، كما صعدت مقابل العملة السويسرية بنحو 0.4 بالمائة لتسجل 0.9732 فرنك.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يتبع أداء الورقة الخضراء أمام ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.1 بالمائة عند مستوى 98.041.