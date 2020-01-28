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نتنياهو في مؤتمر "صفقة القرن": سنفرض سيطرتنا على غور الأردن

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نتنياهو في مؤتمر "صفقة القرن": سنفرض سيطرتنا على غور الأردن نتنياهو في مؤتمر "صفقة القرن": سنفرض سيطرتنا على غور الأردن

 

مباشر: أكد رئيس الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أن اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ، يقضي باستمرار فرض السيطرة الإسرائيلية على غور الأردن.

وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، بحضور الرئيس الأمريكي ترامب، لعرض خطة السلام للشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، أنه كانت هناك ضغوطًا للانسحاب من "غور" الأردن، لكن إسرائيل ستسيطر على هذه المنطقة بالكامل، وكذلك في سامر ويهوذا، دون الحديث بأية مجاملات أخرى.

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، على أن إبقاء سيطرة بلاده على غور الأردن يعطي لإسرائيل حدودا شرقية دائمة بامتداد هذا الخط، للحفاظ على مصالحها وأمنها.

وبيّن نتنياهو، أن هذا الاتفاق سيحمي أمن إسرائيل، ويفتح مجالات للتسوية مع الفلسطينيين خلال السنوات المقبلة.

وكان دونالد ترامب، قد ذكر خلال المؤتمر، اليوم، إن الشعب الفلسطيني يستحق حياة أفضل وفرصة لتحقيق إمكانياته، وفقاً لبث مباشرلـ"سكاي نيوز".

وتابع ترامب: "سنقدم اتفاق تاريخي لفلسطين بعد 70 عاماً وهذه الفرصة الأخيرة لهم".

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