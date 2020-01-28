ترامب عن "صفقة القرن": تتكون من8 صفحات ومتخصص بصنع الصفقات

مباشر: قال رئيس الولايات المتحدة أن رؤيته لخطة السلام في الشرق الأوسط تتكون من 8 صفحات، مشيراً إلى أنه متخصص في عقد الصفقات.

وأوضح دونالد ترامب، خلال مؤتمر للإعلان عن خطة السلام بالشرق الأوسط، والمعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن"، أنه متخصص بصنع الصفقات ولكن تلك الصفقة تعد الأصعب على مدار تاريخه.

وألمح ترامب، إلى أن التقى بالرئيس عباس في البيت الأبيض لصياغة سلام بين الطرفين، متابعاً كل الإدارات المتعاقبة في الولايات المتحدة منذ جونسون حاولت وأخفقت، لكني لم انتخب لأحقق أشياء صغيرة أو تفادي المشكلات الكبيرة".

وتابع: "يوم الأحد قدمت رؤيتي للسلام بين الطرفين الرؤية مختلفة عن المقترحات السابقة، يجب أن يكون لدينا حكم على الوقائع وحلول تكتيكية".

ترشيحات

ترامب خلال مؤتمر"صفقة القرن": القدس ستظل عاصمة غير مقسمة ...