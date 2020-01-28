نظام ذكاء اصطناعي يُحذر من فيروس كورونا وبرمجية خبيثة تصيب 10% من أجهزة ماك…

الذكاء الاصطناعي يتنبأ بانتشار فيروس كورونا المستجد (2019-nCoV) الذي ظهر في الصين، وبرمجيات ماك الضارة تتطور.. هل فاتك ما حدث خلال الأربع وعشرون ساعة الماضية؟ إليك لمحات سريعة عن أبرز الأخبار التي تحتاج إلى معرفتها في أقل من دقيقتين:

نظام ذكاء اصطناعي يطلق التحذيرات الأولى من انتشار فيروس ووهان:

يوم 9 يناير؛ أعلنت منظمة الصحة العالمية عن ظهور مرض التهاب رئوي في مدينة (ووهان) Wuhan عاصمة إقليم هوبي بوسط الصين أواخر عام 2019؛ انتشر المرض سريعًا بين المقاطعات الصينية وظهر في عدة دول أخرى، وزادت حالات الوفاة لتصل إلى أكثر من 45 حالة حتى نهاية يوم الجمعة 24 يناير، ما أدى إلى إغلاق المدن التي أثرت على عشرات الملايين من الناس.

لكن منصة مراقبة الصحة الكندية أرسلت أنباء عن انتشار المرض إلى عملائها قبل أكثر من أسبوع في 31 ديسمبر. تستخدم المنصة – التي تُسمى (BlueDot) – خوارزمية تستند إلى الذكاء الاصطناعى تقوم بمتابعة تقارير الأخبار بجميع اللغات تقريبًا، بالإضافة إلى شبكات الأمراض الحيوانية والنباتية، ويانات رحلات الطيران العالمية، والإعلانات الرسمية لإصدار تحذير مسبق لعملائها لتجنب مناطق الخطر لانتشار الفيروس.

وبالفعل؛ تنبأت بشكل صحيح بأن الفيروس سينتقل من ووهان إلى بانكوك وسيول وتايبيه وطوكيو في الأيام التالية من ظهوره الأول.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

برمجيات ضارة تصل إلى الملايين من أجهزة ماك:

كشف تقرير صادر عن شركة كاسبرسكي لمكافحة الفيروسات أن التهديد الأكثر شيوعًا لحواسيب ماك هو هجمات (Shlayer Trojan) التي وصلت إلى 10% من جميع أجهزة ماك حول العالم، ما يجعلها أكثر تهديدات البرمجيات الضارة انتشارًا على نظام MacOS.

ظهرت هذه الهجمات الخبيثية لأول مرة في أوائل عام 2018 وهي تُستخدم في الغالب لتثبيت برامج الإعلانات الضارة على أنظمة المستخدمين، بقصد تحقيق إيرادات من الإعلانات المنبثقة والروابط التي تظهر بلا هوادة في متصفح الضحية، وتتنكر على هيئة تحديثات لبرنامج (Adobe Flash Player). لذلك يمكنك اتباع هذه النصيحة: لا تنقر مطلقًا على الروابط المشبوهة لا سيما في النوافذ المنبثقة المفاجئة.

حظر ما يقرب من 200 إضافة ضارة في متصفح Firefox:

قام فريق الأمن في موزيلا باتخاذ إجراءات صارمة ضد إضافات فايرفوكس الضارة خلال الأسبوع الماضي؛ حيث تم حظر 197 إضافة من متصفح فايرفوكس اُكتشف أنها تنفذ تعليمات برمجية ضارة أو تقوم بسرقة بيانات المستخدم، أو تستخدم التعتيم لإخفاء شفرة المصدر الخاصة بها.

تم حظر الإضافات وإزالتها من المتجر لمنع عمليات التثبيت الجديدة، كما عُطلت أيضًا في متصفحات المستخدمين الذين قاموا بالفعل بتثبيتها.

فُرض الجزء الأكبر من الحظر على 129 إضافة طُورت بواسطة شركة 2Ring، وهي شركة تقدم برامج B2B. وذلك لأن هذه الإضافات كانت تقوم بتنزيل التعليمات البرمجية وتنفيذها من خادم بعيد.

احترف البرمجة بلغة PHP مع خصم 94%:

تستخدم لغة البرمجة PHP في برمجة أكثر من 79% من مواقع الويب على مستوى العالم، أى أن حوالي 8 من بين كل 10 مواقع تقوم بزيارتها على الإنترنت تستخدم PHP بطريقة ما. فإذا كنت ترغب في إنشاء مواقع وتطبيقات الويب في وقت سريع، فلا توجد طريقة أفضل من احتراف البرمجة بلغة PHP.

يمكنك الاستفادة من الحزمة التدريبية (The Essential PHP Coding Bundle) التي تتيح لك الوصول مدى الحياة إلى 4 دورات تدريبية تُغطي جميع المهارات اللازمة لاحتراف البرمجة بلغة PHP مع خصم يصل إلى 94%.

نصائح مهمة يمكنك الاستفادة منها:

إذا قمت بشراء هاتف أندرويد جديد فهناك بعض الإعدادات والميزات التي نوصي بتفعيلها في البداية لتحقيق أقصى استفادة من هاتفك وإطالة عمره الافتراضي. إليك 5 إعدادات يجب ضبطها على هاتف أندرويد الجديد.