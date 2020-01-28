الأسهم العالمية تخسر 1.5 تريليون دولار في أسبوع بسبب "كورونا"

مباشر: كانت لمخاوف فيروس "كورونا" تداعيات كبيرة على الأسواق العالمية مع خسائر بنحو 1.5 تريليون دولار لسوق الأسهم في أسبوع واحد فقط.

وشهدت الأسواق العالمية حالة من القلق الشديد مع تزايد ضحايا فيروس "كورونا" إلى 106 أشخاص في الصين بالإضافة إلى حوالي 4515 شخصاً آخرون.

وبحسب بيانات وكالة "بلومبرج"، اليوم الثلاثاء، فإن الأسهم الآسيوية كانت الأسوأ أداءً بينما كانت الأسهم الأوروبية الأقل تأثراً.

وبدأت أسواق الأسهم العالمية في التعافي اليوم حيث أغلقت الأسهم الأورويبة على ارتفاع كما صعدت "وول ستريت" بشكل ملحوظ خلال الجلسة.

وكانت أسعار المواد الخام الأكثر تضرراً من فيروس الصين حيث تراجع مؤشر "بلومبرج للسلع" بنحو 4.5 بالمائة منذ 20 يناير/كانون الثاني.

في حين كانت المكاسب من نصيب الملاذات الآمنة حيث شهد مؤشر "بلومبرج باركليز" لإجمالي عوائد السندات العالمية ارتفاعاً بنسبة 1.3 بالمائة.

كما عزز مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية ارتفاعه بنحو 0.5 بالمائة.