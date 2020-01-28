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ترامب للرئيس الفلسطيني: إذا اخترت السلام فنحن معك

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ترامب للرئيس الفلسطيني: إذا اخترت السلام فنحن معك ترامب للرئيس الفلسطيني: إذا اخترت السلام فنحن معك

مباشر: قال رئيس الولايات المتحدة خلال مؤتمر الإعلان عن خطته الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط ، والمعروفة بصفقة إعلامياً بـ"صفقة القرن"،  إن حل الدولتين لن يمثل أي تهديد أمني لإسرائيل.

وأوضح دونالد ، أن أمريكا ستعترف بسيادة إسرائيل على أراضيها، مضيفاً أن حل الدولتين لن يمثل أي تهديد أمني لإسرائيل، وأن  السلام يحتم الوصول لتوافقات لكن لن نطلب من إسرائيل التفريق في أمنها.

وتابع، أن أمريكا قدمت الكثير لإسرائيل بدءا من نقل السفارة الأمريكية للقدس والاعتراف بمرتفعات الجولان، والأهم الخروج من ذلك الاتفاق النووي مع إيران.

وأشار، إلى أن لقدس ستظل العاصمة غير المقسمة لإسرائيل، وهذا ليس بالأمر المهم.

وذكر دونالد ترامب، خلال المؤتمر، إن الشعب الفلسطيني يستحق حياة أفضل وفرصة لتحقيق إمكانياته، وفقاً لبث مباشرلـ"سكاي نيوز".

وتابع ترامب: "سنقدم اتفاقاً تاريخياً لفلسطين بعد 70 عاماً وهذه الفرصة الأخيرة لهم".

وصرح ترامب: "قلت للرئيس الفلسطيني أن الأراضي المخصصة لدولته الجديدة لن يحدث فيها أي مستوطنات لمدة 4 سنوات للتفاوض مع إسرائيل لتصبح فلسطين قائمة بذاتها".

وأكد ترامب للرئيس الفلسطيني: "إذا اخترت مسار السلام فسنكون إلى جانبك وسنكون معكم لمساعدتكم".

وأوضح ترامب، أن الاتفاق سينجح في تغيير الشرق الأوسط بشكل سريع.

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مباشر (اقتصاد)

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