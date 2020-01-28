ترامب:رؤية السلام ستوفر 50 مليار دولار استثمارات ومليون وظيفة لفلسطين

مباشر: قال رئيس الولايات المتحدة أن رؤية السلام والمعروفة بصفقة القرن ستوفر 50 مليار دولار استثمارات ومليون وظيفة لفلسطين.

وأوضح الرئيس دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن الخطة ستشارك بها دول صديقة لفلسطين.

وقال دونالد ترامب، خلال المؤتمر، إن الشعب الفلسطيني يستحق حياة أفضل وفرصة لتحقيق إمكانياته، وفقاً لبث مباشرلـ"سكاي نيوز".

وتابع ترامب: "سنقدم اتفاقاً تاريخياً لفلسطين بعد 70 عاماً وهذه الفرصة الأخيرة لهم".

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