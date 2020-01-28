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ترامب:رؤية السلام ستوفر 50 مليار دولار استثمارات ومليون وظيفة لفلسطين

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ترامب:رؤية السلام ستوفر 50 مليار دولار استثمارات ومليون وظيفة لفلسطين ترامب:رؤية السلام ستوفر 50 مليار دولار استثمارات ومليون وظيفة لفلسطين

مباشر: قال رئيس الولايات المتحدة أن رؤية السلام والمعروفة بصفقة القرن ستوفر 50 مليار دولار استثمارات ومليون وظيفة لفلسطين.

وأوضح الرئيس دونالد ، اليوم الثلاثاء، أن الخطة ستشارك بها دول صديقة لفلسطين.

وقال دونالد ترامب، خلال المؤتمر، إن الشعب الفلسطيني يستحق حياة أفضل وفرصة لتحقيق إمكانياته، وفقاً لبث مباشرلـ"سكاي نيوز".

وتابع ترامب: "سنقدم اتفاقاً تاريخياً لفلسطين بعد 70 عاماً وهذه الفرصة الأخيرة لهم".

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