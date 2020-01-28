ترامب خلال مؤتمر"صفقة القرن": القدس ستظل عاصمة غير مقسمة لإسرائيل

مباشر: عقد رئيس الولايات المتحدة مؤتمراً صحفياً، اليوم الثلاثاء، للإعلان عن خطته لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، والمعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن".

وقال دونالد ترامب، خلال المؤتمر، إن الشعب الفلسطيني يستحق حياة أفضل وفرصة لتحقيق إمكانياته، وفقاً لبث مباشرلـ"سكاي نيوز".

وأشار ترامب، إلى أن خطته تتضمن أن تظل القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.

وتابع ترامب: "سنقدم اتفاقاً تاريخياً لفلسطين بعد 70 عاماً وهذه الفرصة الأخيرة لهم".

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