محدث.. ارتفاع الأسهم الأوروبية بالختام مع ترقب البريكست وتطورات "كورونا"

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب عملية البريكست وتطورات فيروس "كورونا".

وكانت غالبية القطاعات في النطاق الأخضر عند الإغلاق بقيادة أسهم الاتصالات التي ارتفعت بنحو 1.7 بالمائة.

ويأتي ارتفاع الأسهم الأوروبية مع تعافي الأسواق العالمية رغم تأكيد السلطات الصحية الصينية وفاة 106 أشخاص وإصابه 4515 شخصاً، مع ارتفاع الحالات المصابة في عدة دول حول العالم.

وقامت الصين بإلغاء الكثير من رحلات السفر خارج وداخل الصين، مع تمديد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة لأوائل الشهر القادم.

ومن المقرر أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة القادم، لتبدأ فترة انتقالية يعمل فيها الجانبان على الاتفاقات التجارية الجديدة.

وكانت الأسهم الأوروبية تراجعت بأكثر من 2 بالمائة في ختام تعاملات أمس مع القلق بشأن فيروس الصين.

وعند الختام، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.8 بالمائة مسجلاً 417.5 نقطة، كما صعد المؤشر البريطاني "فوتسي" بنحو 0.9 بالمائة ليصل إلى 7480.6 نقطة.

وشهد مؤشر "كاك" الفرنسي زيادة بنسبة 1.07 بالمائة ليسجل 5925.8 نقطة، كما زاد المؤشر الألماني "داكس" بنسبة 0.9 بالمائة مسجلاً 13323.6 نقطة.

وبحلول الساعة 5:10 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.1 بالمائة عند مستوى 1.1004 دولار.