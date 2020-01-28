حقيقة وفاة مصري في الصين بعد إصابته بكورونا

السفير المصري السابق لدى الصين محمد البدري قال إنه قام بإجراء الكثير من الاتصالات بمسؤولين في عاصمة الصين بكين وذلك لكي يتأكد بخصوص وفاة مصري بسبب إصابته بفيروس كورونا المنتشر في الصين.

ضحايا فيروس كورونا المنتشر في الصين:

في يوم الثلاثاء قامت سلطات صينية بالإعلان عن زيادة عدد الضحايا بفيروس كورونا إلى 106 شخص توفى، وفي صباح يوم الثلاثاء قال السفير المصري في بكين عاصمة الصين أن الاتصالات أكدت على عدم صحة وفاة أي شخص من البعثة المصرية في ووهان، كما أن سبب الفيروس لا يعرف على وجه الدقه حتى الآن أو حتى علاجه، كما أن مدينة ووهان الصينية قبل أن ينتقل بسرعة متفاوتة إلى عدد من المدن الصينية والمعرفية، وقد أوضح السفير المصري لدى الصين بإصدار تعليمات وقال (بنصدر تعليمات ونشرات يومية لكل الجالية والبعثة، ولا نستطيع حصر عددها، لأن هناك من يدرس وآخر يقيّم، ومن يأتي للصين لمتابعة نشاطه التجاري).