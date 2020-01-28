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بريطانيا تعتزم السماح لـ"هواوي" بتطوير شبكة "5G"

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بريطانيا تعتزم السماح لـ"هواوي" بتطوير شبكة "5G" بريطانيا تعتزم السماح لـ"هواوي" بتطوير شبكة "5G"

مباشر: تعتزم المملكة المتحدة السماح لشركة "هواوي" الصينية في في تطوير بعض أجزاء  "5G" مما يمهد الطريق لصدام مع الولايات المتحدة التي طالما دعت بريطانيا لعدم الإقبال على هذه الخطوة.

وقالت البريطانية في بيان صادر، اليوم الثلاثاء، أنها منحت هواوي الضوء الأخضر للمساعدة في تطوير أجزاء من شبكات الجيل الخامس في بريطانيا.

بينما أعلنت حكومة المملكة المتحدة أنها تستبعد الشركات "شديدة الخطورة" من تزويد الأجزاء الأساسية والحساسة من شبكات "5G".

وقد تؤدي هذه الخطوة إلى صدام لحكومة بوريس جونسون مع الولايات المتحدة التي طالبت بريطانيا بفرض حظر تام على شركة التكنولوجيا العملاقة، مشيرةً إلى المخاوف من أن معداتها قد تكون عرضة للتسلل من قبل الصين.

وفقًا لسياسة المملكة المتحدة، سيتم فرض حد أقصى يصل إلى 35 بالمائة على حصة "هواوي" من الأجزاء غير الحساسة لشبكات الجيل التالي.

مباشر (اقتصاد)

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