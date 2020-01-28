وكالة: "إيرليكيد" تبدأ ضخ الهيدروجين لـ "أرامكو" لخفض الانبعاثات الكربونية

الرياض – مباشر: بدأت شركة "إيرليكيد" العربية، اليوم الثلاثاء، ضخ الهيدروجين في شبكة أنابيبها التي تكلفت 400 مليون دولار بمدينة ينبع السعودية لتزويد مصفاة تابعة لشركة أرامكو السعودية.

وقال "فرانسوا-كزافيير هاول" المدير العام لـ"إيرليكيد" العربية، في تصريحات لوكالة "رويترز"، إن شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل "سامرف" ستكون أول شركة تستخدم شبكة هيدروجين ينبع.

وأضاف فرانسوا، أن "إيرليكيد" تخطط لتوريد الهيدروجين إلى ثلاثة عملاء آخرين خلال العام الحالي، بحسب الوكالة.

ويأتي قرار شركة "إيرليكيد"، في إطار سعي المملكة للتحول إلى استخدام وقود أنظف.

وأشار الوكالة، إلى تصاعد الضغط على كبرى الدول المنتجة للوقود الأحفوري في العالم؛ لتخفيض انبعاثاتها الكربونية، مع تنامي مخاوف من أثر ظاهرة الاحتباس الحراري، ما أدى إلى تحول الكثيرين في الصناعة إلى غاز الهيدروجين الذي يمكن استخدامه لتزويد المركبات بالوقود كوسيلة لحفظ الطاقة الخضراء كجزء من الحل.

وإيرليكيد العربية مشروع مشترك بين شركتي إيرليكيد الفرنسية وطاقة السعودية، ويملك صندوق الثروة السيادي السعودي 45.6 بالمئة فيها.

ترشيحات

محمد بن راشد: نستهدف بناء شراكة اقتصادية واستثمارية مع كازاخستان

مدير منظمة الصحة العالمية: الصين قادرة على احتواء فيروس كورونا

السعودية: "أوبك+" ستتخذ إجراءات لاستقرار أسواق النفط جراء تأثير "كورونا"

الإمارات والكويت يوقعان مذكرة تفاهم على هامش "القمة العالمية للطيران"

انخفاض عدد نزلاء فنادق عجمان 11% في عام 2019