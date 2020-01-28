انعكاس منحنى عائد سندات الخزانة الأمريكية مع مخاوف تفشي "كورونا"

مباشر: انعكس منحنى العائد على سندات الخزانة الأمريكية للمرة الأولى في حوالي 3 أشهر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بسبب المخاوف المتزايدة والناجمة عن تفشي فيروس الصين الجديد "كورونا".

وانقلب منحنى عائد سندات الخزانة الأمريكية، الذي يقيس الفجوة بين العوائد على السندات الحكومية لمدة ثلاثة أشهر ولمدة عشرة أعوام، للمرة الأولى منذ أكتوبر/ترين الأول الماضي.

والمنحنى المقلوب، ,الذي يشهد سندات الخزانة الحكومية طويلة الآجل تمنح المستثمرين عوائد أقل من تلك التي يحل موعدها بعد فترة قصيرة، كان في الماضي بمثابة مؤشر موثوق إلى حد ما للتنبؤ بالركود الاقتصادي الأمريكي.

وارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا في الصين إلى 106 أشخاص كما انتشر الفيروس في العديد من الدول بما في ذلك فرنسا واليابان والولايات المتحدة.

وساهمت هذه التطورات في دفع الأسواق العالمية نحو الملاذات الآمنة مثل سندات الخزانة الأمريكية، الأمر الذي ساهم في خفض العائد على تلك الديون الحكومية، نظراً لوجود علاقة عكسية بينهما.

وعلى صعيد آخر، رفعت الأسواق توقعاتها بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض معدلات الفائدة الأمريكية هذا العام بمقدار 25 نقطة أساس في حين يوجد احتمال بنحو 50 بالمائة بتنفيذ خفض ثانٍ في وقت لاحق من 2020، وفقاً للعقود الآجلة للأموال الفيدرالية.

ومن المقرر الإفصاح عن قرار الاجتماع الأول للمركزي الأمريكي في العام الجاري غداً، وسط توقعات على نطاق واسع بالإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير.

,انخفضت الفجوة بين العوائد على السندات الحكومية التي يحل موعد سدادها بعد ثلاثة أشهر والسندات الحكومية لمدة 10 سنوات لفترة وجيزة إلى -0.015 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر/تشرين الأول، قبل أن تعود إلى حوالي 0.01 نقطة أساس.

وبحلول الساعة 3:17 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت العوائد على أذون الخزانة الأمريكية لمدة ثلاثة أشهر إلى 1.562 بالمائة، كما زادت العوائد على السندات الحكومية لمدة 10 سنوات إلى 1.636 بالمائة.