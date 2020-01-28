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الاحتياطي العام للحكومة السعودية يتراجع 4% بنهاية 2019

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الاحتياطي العام للحكومة السعودية يتراجع 4% بنهاية 2019 الاحتياطي العام للحكومة السعودية يتراجع 4% بنهاية 2019

الرياض- مباشر: تراجع الاحتياطي العام للحكومة بنحو 19.9 مليار ريال بنسبة 4 بالمائة بنهاية العام 2019، مقارنة مع العام 2018. 

وأظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي- ساما، اليوم الثلاثاء، تراجع الاحتياطي العام للحكومة إلى 469.6 مليار ريال بنهاية 2019، مقارنة مع 489.5 مليار ريال بنهاية العام 2018.

وعلى أساس شهري، تراجع الاحتياطي العام للحكومة السعودية بنهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي بنسبة 4.3 بالمائة، مقارنة مع 490.47 مليار ريال بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

وتراجع حساب جاري إلى 59.6 مليار ريال بنهاية 2019، مقارنة مع 72.8 مليار ريال بنهاية 2018، بتراجع 18 بالمائة.

وعلى أساس شهري تراجع حساب جاري الحكومة بنسبة 3.06 بالمائة، بنهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مقارنة مع 57.85 مليار ريال بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

ويمثل الاحتياطي العام أحد بنود ما يسمى ودائع واحتياطي الحكومة، ويشمل الاحتياطي العام، وجاري الحكومة، بعد استبعاد بند مخصصات المشاريع الملتزم بها، المذكور في التقارير السابقة.

ويتم صرف معظم نفقات الدولة كالرواتب من الحساب الجاري، كما يتم إيداع إيرادات الدولة النفطية وغير النفطية فيه  .

ترشيحات:

تحويلات الوافدين بالسعودية تتراجع لـ33.47 مليار دولار في 2019 

الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية ترتفع لـ499.5 مليار دولار بنهاية 2019

موجودات مؤسسة النقد السعودي ترتفع 13 مليار ريال بنهاية ديسمبر

مباشر (اقتصاد)

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