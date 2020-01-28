الاحتياطي العام للحكومة السعودية يتراجع 4% بنهاية 2019

الرياض- مباشر: تراجع الاحتياطي العام للحكومة السعودية بنحو 19.9 مليار ريال بنسبة 4 بالمائة بنهاية العام 2019، مقارنة مع العام 2018.

وأظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي- ساما، اليوم الثلاثاء، تراجع الاحتياطي العام للحكومة إلى 469.6 مليار ريال بنهاية 2019، مقارنة مع 489.5 مليار ريال بنهاية العام 2018.

وعلى أساس شهري، تراجع الاحتياطي العام للحكومة السعودية بنهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي بنسبة 4.3 بالمائة، مقارنة مع 490.47 مليار ريال بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

وتراجع حساب جاري الحكومة إلى 59.6 مليار ريال بنهاية 2019، مقارنة مع 72.8 مليار ريال بنهاية 2018، بتراجع 18 بالمائة.

وعلى أساس شهري تراجع حساب جاري الحكومة بنسبة 3.06 بالمائة، بنهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مقارنة مع 57.85 مليار ريال بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

ويمثل الاحتياطي العام أحد بنود ما يسمى ودائع واحتياطي الحكومة، ويشمل الاحتياطي العام، وجاري الحكومة، بعد استبعاد بند مخصصات المشاريع الملتزم بها، المذكور في التقارير السابقة.

ويتم صرف معظم نفقات الدولة كالرواتب من الحساب الجاري، كما يتم إيداع إيرادات الدولة النفطية وغير النفطية فيه .

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