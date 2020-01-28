أغنى 15شخصاً بالعالم يخسرون 23 مليار دولار في يوم واحد

مباشر - أحمد شوقي: تكفلت مخاوف انتشار فيروس "كورونا" بإطلاق موجة بيعية في الأسواق العالمية بالأمس لتطيح بأكثر من 23 مليار دولار من ثروة أغنى 15 شخصاً في العالم.

وبحسب مؤشر بلومبرج للمليارديرات، خسر أغنى 15 شخصاً في العالم نحو 23.13 مليار دولار في آخر 24 ساعة.

وشهدت البورصة الأمريكية أكبر وتيرة هبوط يومي منذ جلسة 2 أكتوبر/تشرين الأول مع خسائر تتجاوز 450 نقطة لمؤشر "داو جونز" في ختام تعاملات الإثنين.

وجاءت الخسائر القوية للأسهم مع ذعر المستثمرين من تفشي فيروس "كورونا" الأمر الذي يؤثر على الاقتصاد العالمي مع استعادة المستثمرين لذكرى فيروس "سارس" الذي أضرب بالاقتصاد.

في حين تحاول "وول ستريت" تعويض خسائرها خلال جلسة اليوم الثلاثاء بعد أن استهلت تعاملاتها على ارتفاع.

ولم تكن الأسهم الأوروبية بمنأى عن التأثر بضرر فيروس "كورونا" حيث فقدت أكثر من 2 بالمائة من قيمتها في جلسة الأمس لكنها ارتفعت خلال تداولات اليوم.

وأبت الأسهم اليابانية أن تتخلف عن ركب الخاسرين حيث تراجعت بأكبر وتيرة في 5 أشهر خلال جلسة الإثنين كما واصلت هبوطها في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وكانت أكبر الخسائر في ثروة أغنى 15 شخصاً في العالم من نصيب الفرنسي "برنار أرنو" - ثالث أغنى رجل عالمياً- حيث تراجعت ثروته أمس بمقدار 3.91 مليار دولار عند 98.3 مليار دولار.

وفقد "بيل جيتس" مؤسس شركة "مايكروسوفت" وأغنى رجل في العالم نحو 1.21 مليار دولار من ثروته لتصل إلى 114 مليار دولار.

أما "جيف بيزوس" مالك شركة "أمازون" وثاني أغنى رجل في العالم فقد تراجعت ثروته بالأمس بنحو 1.94 مليار دولار لتهبط إلى 114 مليار دولار.

كما فقد الملياردير الأمريكي "وارن بافيت" 1.71 مليار دولار من ثروته لتتراجع إلى 87.7 مليار دولار ليظل في المركز الرابع بين أثرياء العالم.

وفي المركز الخامس حيث "مارك زوكربيرج" فقد تراجعت ثروته بنحو 1.13 مليار دولار لتصل إلى 81.9 مليار دولار.

في حين كان الملياردير الهندي "موكيش أمباني" الذي يحين في المركز الرابع عشر أقل الخاسرين في قائمة أغنى 15 شخص في العالم حيث فقد 671 مليار دولار لتصل ثروته إلى 58.2 مليار دولار.