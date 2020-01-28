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ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة ترتفع بأعلى من التوقعات

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ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة ترتفع بأعلى من التوقعات ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة ترتفع بأعلى من التوقعات

مباشر: ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الشهر الجاري، بدعم قوة سوق العمل.

وكشفت بيانات صادرة عن مجلس المؤتمرات، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي ارتفع إلى مستوى 131.6 نقطة خلال يناير/كانون الثاني الجاري، مقابل 128.2 نقطة المسجلة في ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد تعديل البيانات بالرفع.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن ثقة المستهلك في الولايات المتحدة سوف تستقر عند مستوى 128.2 نقطة في يناير/كانون الثاني.

وأوضحت البيانات أن ثقة المستهلكين ارتفعت في الشهر الماضي، مدعومة في المقام الأول بتحسن تقييم المستهلكين لسوق العمل، وزيادة التفاؤل بشأن فرص العمل المستقبلية.

وبحسب البيانات أن مؤشر تقييم الظروف الحالية ارتفع خلال الشهر الجاري من مستوى 170.5 نقطة إلى 175.3 نقطة.

كما صعد مؤشر توقعات المستهلكين الأمريكيين إلى مستوى 102.5 نقطة خلال الشهر الجاري، مقابل 100 نقطة المسجلة في الشهر الماضي.

وبحلول الساعة 3:17 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار مقابل اليورو بنسبة 0.1 بالمائة لتتراجع العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1004 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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