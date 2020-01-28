تحويلات الوافدين بالسعودية تتراجع لـ33.47 مليار دولار في 2019

الرياض – السيد جمال: سجلت تحويلات الوافدين بالمملكة العربية السعودية تراجعا بنحو 8 بالمائة خلال عام 2019 على أساس سنوي، بانخفاض قيمته 2.91 مليار دولار.

وبلغت تحويلات الوافدين بالسعودية، وفقا لإحصائية لـ"مباشر" تستند لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي- ساما، 125.53 مليار ريال (33.47 مليار دولار) في 2019، مقارنة بـ 136.43 مليار ريال (36.38 مليار دولار) في عام 2018.

وسجلت التحويلات ارتفاعا بنحو 2.2 بالمائة خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول من عام 2019؛ لتصل لمستوى 11.56 مليار ريال (3.08 مليار دولار)، مقابل 11.31 مليار ريال (3.02 مليار دولار) في الشهر المماثل من العام السابق.

وكانت التحويلات خلال الشهر الأخير من العام الأعلى في 2019؛ متخطية قيمة التحويلات في شهر يوليو/ تموز والتي بلغت خلاله 11.46 مليار ريال (3.06 مليار دولار).

وشهدت التحويلات تراجعا في 8 أشهر من عام 2019، مقابل ارتفاعها في 4 أخرى.

تحويلات الربع الرابع الأعلى في 2019

وسجلت تحويلات الوافدين بالمملكة خلال الربع الرابع من 2019 أعلى مستوى خلال العام الماضي؛ على الرغم من انخفاضها بنحو 1.3 بالمائة على أساس سنوي.

وبلغت قيمة تحويلات الوافدين بالربع الرابع 32.51 مليار ريال (8.67 مليار دولار)، مقارنة بـ 32.93 مليار ريال (8.78 مليار دولار) في العام 2018.

وارتفعت التحويلات 2.7 بالمائة خلال الربع الرابع من 2019 مقارنة بالربع السابق، والتي بلغت بنهايته 31.66 مليار ريال (8.44 مليار دولار).

وأثرت عدة عوامل على تحويلات الوافدين بالسعودية؛ أبرزها تطبيق رسوم على المرافقين والوافدين، وبرامج التوطين عبر سعودة الوظائف بهدف تشغيل المواطنين السعوديين بدلاً من الأجانب.

وتم فرض مقابل مالي على المرافقين للوافدين ابتداءً من شهر يوليو/ تموز 2017، مع زيادة سنوية تبلغ في السنوات اللاحقة قيمتها 100 ريال تدفع بشكل شهري، (100 في أول سنة، ثم 200، و300، و400 ريال في السنوات اللاحقة).

تحويلات السعوديين

وعلى مستوى تحويلات السعوديين، سجلت انخفاضا خلال 2019 على الرغم من ارتفاعها في أغلب أشهر العام.

وبلغت التحويلات 58.09 مليار ريال (15.49 مليار دولار)، مقارنة بـ 60.27 مليار ريال (16.07 مليار دولار) في العام 2018، بتراجع نسبته 3.6 بالمائة.

وخلال ديسمبر/ كانون الأول، ارتفعت تحويلات السعوديين بنحو 9.5 بالمائة على أساس سنوي؛ إلى 4.96 مليار ريال (1.32 مليار دولار)، مقارنة بـ 4.53 مليار ريال (1.21 مليار دولار) في العام السابق.

تحويلات الربع الرابع ترتفع 12.8%

وجاء تراجع تحويلات السعوديين نتيجة انخفاضها بنحو 28.6 بالمائة خلال الربع الأول من 2019؛ إلى 13.36 مليار ريال (3.56 مليار دولار)، مقارنة بـ 18.7 مليار ريال (4.99 مليار دولار) في الفترة المماثلة من عام 2018.

وبالنسبة للتحويلات خلال الربع الرابع، شهدت ارتفاعا بنسبة 12.8 بالمائة على أساس سنوي؛ إلى 16.09 مليار ريال (4.29 مليار دولار)، مقارنة بـ 14.27 مليار ريال (3.81 مليار دولار) في الربع الرابع من عام 2018.

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