"3إم" تخفض توقعات أرباح 2020 مع ضعف طلب الصين

مباشر: تراجعت أرباح شركة "3إم" بأكثر من التوقعات خلال الربع الأخير من العام الماضي، كما جاءت النظرة المستقبلية لعام 2020 مخيبة للآمال.

وكشفت الشركة الأمريكية عبر تقرير نتائج أعمالها الصادر اليوم الثلاثاء، تحقيق صافي أرباح بقيمة 969 مليون دولار (1.66 دولار للسهم) خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر/كانون الأول، مقارنة مع 1.34 مليار دولار (2.27 دولار للسهم) خلال الربع المقارن من العام المنصرم.

وباستنثاء البنود والمواد غير المتكررة، بلغ نصيب سهم شركة التصنيع الأمريكية نحو 1.95 دولار للسهم مقارنة مع 2.31 دولار خلال الربع نفسه من العام الماضي ومقابل تقديرات كانت تشير إلى 2.11 دولار للسهم.

وفيما يتعلق بالإيرادات، حققت الشركة 8.11 مليار دولار في الربع الأخير من 2019، مقارنة مع 7.94 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المنصرم.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن إيرادات الشركة الأمريكية سوف ترتفع إلى 8.12 مليار دولار.

وتراجعت مبيعات الشركة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ للربع الرابع على التوالي بنحو 1.7 بالمائة مع ضعف الطلب في الصين، بينما ارتفعت المبيعات في الولايات المتحدة بنحو 7.4 بالمائة.

وارتفعت مبيعات الرعاية الصحية بنحو 25.4 بالمائة لتصل إلى 2.1 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي.

وفي إجمالي العام الماضي، حققت "3 إم" أرباحاً بنحو 4.57 مليار دولار (7.81 دولار للسهم) ، مقارنة مع 5.34 مليار دولار (8.89 دولار للسهم) خلال 2018.

أما على صعيد الإيرادات فقد تراجعت إلى 32.13 مليار دولار في 2019، مقابل 32.76 مليار دولار في 2018.

وتتوقع الشركة الأمريكية أن تسجل أرباحاً للسهم تتراوح بين 9.30 دولار إلى 9.75 دولار في العام الجاري، مقارنة مع تقديرات عند 9.61 دولار للسهم.

وبحلول الساعة 2:31 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سهم "3إم" بنحو 2.9 بالمائة إلى 170.36 دولار.