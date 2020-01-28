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الأسهم الأمريكية ترتفع في المستهل بعد الخسائر الحادة بالأمس

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الأسهم الأمريكية ترتفع في المستهل بعد الخسائر الحادة بالأمس الأسهم الأمريكية ترتفع في المستهل بعد الخسائر الحادة بالأمس

مباشر: صعدت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، في محاولة للتعافي من الموجة البيعية التي ضربتها بالأمس مع مخاوف فيروس الصين.

ولايزال المستثمرون يراقبون عن كثب التطورات المتعلقة بفيروس "كورونا" مع تزايد عدد الوفيات إلى 106 شخصاً في الصين.

وتحاول "وول ستريت" التعافي في جلسة اليوم من خسائر قوية بلغت 450 نقطة للمؤشر الصناعي "داو جونز" في نهاية جلسة الأمس، وهي أكبر خسائر يومية منذ أكتوبر.

وتستمر الشركات الأمريكية في الإفصاح عن أدائها المالي في الربع الأخير من العام الماضي فيما يترقب المستثمرون الأداء المالي لشركة "آبل" بعد إغلاق الجلسة.

وبالنسبة للبيانات الاقتصادية، فقد ارتفعت طلبيات السلع الأمريكية المعمرة في الشهر الماضي بأكثر من التقديرات، كما صعدت أسعار المنازل في 20 مدينة في الولايات المتحدة بنحو 2.6 بالمائة لتتجاوز التوقعات.

وبحلول الساعة 2:32 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنحو 0.3 بالمائة ليصل إلى مستوى 28629.8 نقطة.

كما ارتفع "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.5 بالمائة مسجلاً 3260.5 نقطة، وصعد "ناسداك" بنحو 0.8 بالمائة عند مستوى 9211.8 نقطة.

وخلال نفس التوقيت، صعد المؤشر الرئيسي للدولار الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 98.090.

مباشر (اقتصاد)

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